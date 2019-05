Peter Čech šokuje: Keď som remizoval v Chelsea, bolo to ako na pohrebe, v Arsenale sa nič nedialo

Peter Čech patrí nielen k českým ,ale taktiež k svetovým futbalovým brankárskym legendám. Dnes ho čaká posledný profesionálny zápas, a to finále EL.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Peter Čech je jednou z najznámejších osobností, ktorá vo futbale strážila priestor medzi troma žrďami. Do spomienok fanúšikov sa zapísal predovšetkým počas pôsobenia v FC Chelsea Londýn, s ktorou dvihol nad hlavu aj pohár pre víťaza LM.

Tvrdá rana pre Brazíliu: Hviezdny Neymar sa zranil na tréningu pred Copa América

Práve do tohoto veľkoklubu by po konci aktívnej kariéry mohli viesť jeho kroky. Posledný Čechov zápas bude finále Európskej ligy medzi Arsenalom Londým a práve spomínanou Chelsea Londýn.

Trapas roka! Tréner Straka je všetkým na smiech, jeho rozhovor valcuje internet!

V jednom z rozhovorov sa na margo pôsobenia v oboch kluboch sa Čech vyjadril: "Bude to znieť zvláštne, ale myslím si, že v Arsenale všeobecne nie ste pod príliš veľkým tlakom. Napríklad v Chelsea, keď sme remizovali, v šatni to vyzeralo ako na pohrebe. Tak veľmi zlé to bolo. Už od začiatku, čo som tam prišiel, sme každý zápas boli pod tlakom."