Z areálu na Štiavničkách bude národný atletický štadión: Špičkové športovisko za 10 miliónov eur

Slovenská atletika bude mať konečne dôstojný stánok. V Banskej Bystrici vyrastie národný atletický štadión, pričom súčasný areál na Štiavničkách prejde veľkou prestavbou, ktorá sa začne už o mesiac.

Rekonštrukčné práce budú stáť približne 10 miliónov eura financie už vyčlenila naša vláda. Vynovený štadión budú po jeho dokončení využívať nielen atléti a ďalší športovci Vojenského športového centra Dukla. K dispozícii má byť aj futbalistom. Celková kapacita štadióna sa môže vyšplhať až na 7-tisíc divákov.

Demontačné práce budú prebiehať počas júla a augusta. Ak všetko pôjde podľa plánu, so stavebnými prácami sa začne už na jeseň. „Za jeden rok by sa mal štadión zrekonštruovať, respektíve postaviť. Najneskôr však na jar 2021 musí byť na komplet hotový,“ povedal riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Roman Benčík.

Podľa Ministerstva obrany SR hlavným dôvodom rekonštrukcie je súčasná absencia kvalitných atletických športových plôch pre Vojenské športové centrum a reprezentáciu Slovenskej republiky. A tak konečne po rokoch, keď sa do areálu neinvestovalo, naši atléti budú mať dôstojné podmienky.

Na mieste súčasných tréningových ihrísk vybudujú 400-metrový tréningový štvordráhový atletický ovál so 135-metrovou rovinkou so šiestimi dráhami a so sektorom pre skok do diaľky. Kapacita štadióna bude 7-tisíc miest na sedenie a státie a zostane aj futbalové ihrisko. Súčasťou vybavenia hlavného štadióna bude nové ozvučenie, svetelné tabule, kamerový systém či turnikety pri vstupe.

Chýbať nebude vyhrievanie a automatické zavlažovanie prírodného trávnatého ihriska a umelé LED osvetlenie. Športovisko bude spĺňať všetky súčasné technické normy a kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) pre medzinárodné a národné súťaže. V rámci rekonštrukcie sa uskutoční modernizácia sociálneho zázemia pri tréningovom štadióne pre športovcov aj divákov.