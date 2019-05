Brutálny útok na manželov otriasol hlavným mestom: Sme v MHD v bezpečí?

Napadnutie manželského páru výtržníkmi v hlavnom meste pobúrilo Slovákov.

Šokujúce je, že všetkých 20 ďalších cestujúcich sa bálo zasiahnuť a ako sa ukázalo, autobus nemal kameru a útočníci z neho teda len tak vystúpili. Sme v autobusoch verejnej dopravy v bezpečí? Čo robiť, ak ste účastníkom alebo svedkom takéhoto útoku?

Prevencia

- Vyhýbajte sa prípadným problémom vopred. Ak napríklad vidíte nastupovať partiu agresívne pôsobiacich ľudí, počkajte na ďalší spoj

- Vyberte si miesto pri vodičovi

- Neukazujte, že máte pri sebe cenné veci

- Verbálne provokácie ignorujte

Počas útoku

- Ak sa dá, ihneď vystúpte

- Počas jazdy sa presuňte medzi ľudí stojacich okolo, aby na vás agresor nemal dosah

- Upozornite na problém šoféra

- Ak sa dá, zavolajte z mobilu 112 a oznámte policajtom problém, číslo autobusu a miesto, kde práve ste, alebo ku ktorej zastávke sa blížite. Útočníka môže už tento hovor odradiť

- Zapamätajte si čo najviac informácií o páchateľovi, aby ho bolo možné nájsť

- Ak pri konflikte nie ste objektom záumu útočníka, zavolajte políciu. Ako náhodný svedok na to máte viac priestoru ako napadnutý

- Ak sa dá, útočníka si nenápadne odfoťte alebo natočte na video.

Ľudia sa obávajú rizika

Vlasta Kurucová, klinická psychologička

Človek, pokiaľ sa ho to až tak netýka, hlavne vo veľkých mestách využíva anonymitu, z ktorej nevystúpi. Druhá vec je závislá od situačných faktorov, ak je tam nejaká prevaha, tak zváži riziko a aktívne do toho nevstúpi. Je to prirodzený pud sebazáchovy, závisí, ako si odhadne svoje možnosti v danej kritickej situácii. Stratégia riešenia konfliktných situácií je rôzna. Každý má vybudované, čo preferuje. Dosť časté riešenie je telefonicky kontaktovať políciu. Človek nikdy nevie, čo je ten útočník zač a či náhodou nie je ozbrojený.

Vstúpiť do konfliktu?

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie PZ

Je veľmi ťažko všeobecne zhodnotiť, či vstupovať priamo do konfliktov. Veľakrát je veľmi pochopiteľné, keď nemá človek fyzickú výbavu na vstup do konfliktu a priamo nezasiahne. Niekedy aj verbálne upozornenia môžu vyvolať u páchateľa zvýšenú reakciu.

Človek si musí zvážiť svoje možnosti, či už fyzické alebo iné predispozície. Keby sa však viacerí ľudia spojili, napríklad v prostriedku hromadnej dopravy, vedeli by určitým spôsobom pomôcť alebo spacifikovať páchateľa. Častokrát to nie je nejaká nevšímavosť, ale aj pocit ohrozenia vlastného života. V každom prípade určite ihneď volať políciu.

Zatvorenie dverí by bolo ideálne

Záleží od konkrétneho prípadu. Rozhodne by to bolo najideálnejšie, keby vodič neotvoril dvere, bola zvolaná hliadka a páchateľ by bol zadržaný. Ale na druhej strane, aby to neznamenalo ďalšie ohrozenie bezpečnosti ostatných cestujúcich. Záleží od konkrétneho prípadu.

Čo zamedzí útokom

Preventívne pôsobí kombinácia viacerých faktorov. Aj to, že v trestnom konaní bude dostatok dôkazov a bude tento trestný čin objasnený a budem ako páchateľ potrestaný. Zároveň poukazovanie na takéto prípady, kde boli páchatelia potrestaní. Ďalšia vec sú kamerové systémy, ktoré sa dlhodobo ukazujú ako faktor, ktorý vie v trestnom konaní pomôcť, a teda to má z hľadiska prevencie kriminality zmysel a opodstatnenie. Z technického hľadiska si ťažko viem predstaviť fyzické kontroly na všetkých linkách mestskej dopravy.

Ako bezpečnosť v MHD riešia mestá?

Bratislava, Zenon Mikle, vedúci odboru marketingu a komunikácie

DPB má kamerový systém vo všetkých nových trolejbusoch, električkách a autobusoch. Ide o 387 vozidiel. Staršie typy nedisponujú kamerovým systémom. DPB postupne obmieňa vozový park a špecifikáciou každého novokúpeného vozidla je kamerový systém. DPB spolupracuje so súkromnou bezpečnostnou službou.

Žilina, Ján Šimko, dopravno-prevádzkový námestník

Naša spoločnosť má v niektorých vozidlách inštalovaný kamerový systém. Umožňuje zobraziť vodičovi pohľad do interiéru, ak by počas jazdy zaregistroval nejaký mimoriadny stav. Umožňuje aj zaznamenávanie obrazu z kamier, v prípade požiadavky polície naši zamestnanci tieto záznamy poskytnú. Vodiči majú v prípade mimoriadnej situácie vprvom rade kontaktovať záchranné zložky, následne majú kontaktovať dispečing a ďalej sa majú riadiť pokynmi dispečera. Ak ide o nejaký incident, vodič môže priamo kontaktovať operačné stredisko mestskej alebo štátnej polície, aby boli informovaní priamo od vodiča.