Hráčom Slovana dochádza trpezlivosť, na klub podávajú žaloby: Koľko im dlhujú?

Z Kanady, USA, Čiech i Slovenska. Z rôznych krajín sa ozývajú rozčarovaní hokejisti, ktorí pôsobili v Slovane Bratislava a doteraz nedostali za odvedenú prácu zaplatené.

Viacerí z nich sa zložitú situáciu rozhodli riešiť súdnou cestou. Belasí v pondelok potvrdili, že po siedmich rokoch skončili v KHL a v novej sezóne sa vrátia do slovenskej ligy. Na to však musia splniť licenčné podmienky, čo znamená aj splatenie miliónových dlhov!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Už cez víkend sa ozvala trojica zo zámoria Barry Brust, Jeff Taffe, Kyle Chipchura, ktorej belasí dlžia státisícové sumy.

„V mojom prípade ide o 200 000 eur. Pred štyrmi rokmi mi môj agent povedal, že majiteľ klubu je miliardár, a tak určite bude platiť v dohodnutých termínoch. To sa opakovane nestalo už viac ako štyri roky,“ povedal pre hokejportal.sk brankár Barry Brust, ktorého doplnil Kyle Chipchura:

„Bol som celý čas zavádzaný. Nespočetne veľakrát som počul, že bude nový sponzor, nový majiteľ a vždy pritom platil iný termín, kedy sa dlhy zaplatia. To sa ale nestalo. Peniaze, ktoré mali byť už na mojom účte, sú stále držané Slovanom. Tak mi to povedali aj hráčske odbory KHL.“

Na klub podal žalobu tiež brankár Marek Čiliak a hneď viacero žalôb podalo Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré aktuálne eviduje celkový dlh Slovana za nájom arény a mládež vo výške 1 307 127 eur.

Nesplnené slová

Predchádzajúce dve sezóny odchytal v Slovane aj český brankár Jakub Štěpánek, ktorý pozorne sleduje dianie v klube. „Samozrejme, že mne dlžia tiež, to nie je nič tajné. Sumu nechcem konkretizovať, ale je to dosť veľa,“ povedal pre Nový Čas gólman s reprezentačnými skúsenosťami.

Na právnikov sa zatiaľ neobrátil. „Nemám v rukách nič oficiálne z KHL a ani zo slovenskej extraligy, keďže nezaznelo na sto percent, že tam Slovan bude môcť hrať. Preto som takýto krok nezvažoval. Verím však, že za všetky tréningy a zápasy, ktoré som v drese Slovana odviedol, dostanem zaplatené podobne ako ostatní chalani,“ uviedol Štěpánek.

Slovan musí dozajtra podať prihlášku do extraligy a potom v priebehu júna vyplatiť dlhy, resp. dohodnúť sa na splátkových kalendároch. Jakub má z neustálych sľubov, naťahovačiek o chýbajúce financie i mizernej komunikácie s vedením HC bohaté skúsenosti, ktoré nám v krátkosti priblížil.

„Bolo to tak, ako to prezentovali už aj chlapci zo zámoria. Vždy nám sľúbili nejaké termíny, ktoré sa nedodržali, resp. posunuli, potom boli avizované rokovania s investormi, no ťahalo sa to strašnú dobu. A keď sľúbený dátum uplynul, nič sa nestalo,“ doplnil Štěpánek.

Zmeny v manažmente

Po odchode Slovana z KHL prišlo v klube k zmenám v manažmente. Vedenie belasých ukončilo k 31. máju po vzájomnej dohode spoluprácu so športovým riaditeľom Oldřichom Šteflom a tiež s výkonným riaditeľom pre KHL Alexejom Jaškinom. Obaja manažéri pracovali pre Slovan dlhšie obdobie.

Koľko dlhujú hráčom (*odhad Nového Času):

Barry Brust (35), brankár - 200 000 eur

Kyle Chipchura (33), útočník - 250 000 eur*

Jeff Taffe (38), útočník - 300 000 eur*

Michel Miklík (36), útočník - 110 000 eur*

Marek Čiliak (29), brankár - 60 000 eur*

Jakub Štěpánek (32), brankár - 140 000 eur*