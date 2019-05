Kiska na rozlúčkovej ceste po Slovensku: Mnohé mestá by si z Trenčína mali brať príklad

Mesto Trenčín je inšpirujúce najmä v tom, že sa tam urobila poctivá vízia, ako má mesto vyzerať. Počas rozlúčkovej návštevy v Trenčíne to v stredu povedal prezident SR Andrej Kiska.

"Myslím si, že mnohé mestá by si mali brať príklad z Trenčína v tom, ako pristupuje k tomu, akú víziu vôbec pre Trenčanov postavil. Táto vízia je úžasná, ale je logické, že mesto ako také si s tým samo nedá rady a potrebuje pomoc štátu," skonštatovala hlava štátu s tým, že slovenské mestá sa hýbu dopredu, ale je jasné, že to, čo sa na ne prenáša - odpratávanie snehu, obedy - je viac ako problémové.

"V prípade, ak dôjde k uplatneniu návrhu strany Most-Híd o odpočítateľných položkách pri daniach z príjmov fyzických osôb, mesto Trenčín príde v priebehu dvoch rokov o šesť miliónov eur. V prípade Košíc to bude 11 miliónov. To sú obrovské výpadky, ktoré môžu mestá dostať do stavu kolapsu," doplnil prezident.

Ako dodal, každý takýto predvolebný balíček a marketingový ťah je treba podrobiť dôkladnej dopadovej analýze. "Nemôžeme robiť politiku tak, že si chceme ľudí kúpiť a dostať tým primátorov do stavu, keď si nebudú vedieť dať rady," zdôraznil Kiska.

Trenčiansky primátor Richard Rybníček je rád, že mohol hlave štátu priblížiť problémy trenčianskej samosprávy. "Pán prezident je vynikajúco pripravený na témy, týkajúce sa problémov samosprávy. Politici si totiž často myslia, že sú to také podradnejšie témy, pretože dôležitejšia je zahraničná politika, bezpečnosť, spravodlivosť. Samozrejme, to sú dôležité veci, ale pre nás je dôležitý samotný rozvoj miest, doprava, je to o ľuďoch v území," skonštatoval Rybníček.

Prezident sa v rámci rozlúčkovej návštevy v Trenčíne stretol popoludní s vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja, podvečer absolvoval diskusiu s osobnosťami kraja.