Herečka Zuzana Porubjaková je opäť tehotná: Nosí pod srdcom dievčatko alebo chlapčeka?

Priletí bocian! Herečka Zuzana Porubjaková (33) sa už o pár mesiacov stane druhýkrát mamou. K dcérke Emke (3,5), ktorú má s priateľom Jurajom, tak pribudne ďalší súrodenec.

Porubjaková bola spočiatku známa ako dabingová herečka, neskôr zahviezdila v jojkárskom seriáli Panelák. Najnovšie sa objavuje ako usmievavá Simča v markizáckych Oteckoch. Čoskoro sa známa herečka zhostí v súkromí úlohy dvojnásobnej mamy. „Áno, budem druhýkrát maminou, teda ak všetko dobre dopadne,“ potvrdila tehotenstvo pre web markiza.sk Zuzana, ktorá by svoje druhé dieťatko mala porodiť na jeseň.

„Termín mám v septembri, tak ako som mala Emku, síce ona sa narodila v októbri, ale termín bol na september,“ povedala Zuzana. A dočká sa dcérka Ema, ktorú má s partnerom Jurajom, bračeka alebo sestričky? „Ešte neviem, čo to bude, určite to chcem vedieť, ale je mi úplne jedno, čo. Tak, ako sa hovorí, a je to obrovská pravda, človek si želá, len aby to dieťatko bolo zdravé,“ uzavrela.