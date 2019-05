Pnutie v najväčšej vládnej strane Smer-SD je obrovské, prezident Andrej Kiska ho však komentovať nebude.

Pre TASR to povedal prezident počas stredajšej rozlúčkovej návštevy v Trenčíne.

"Je to vec ich interných procesov. Vidieť, že to pnutie tam je obrovské, vidieť, že vnútri tejto strany si jej členovia uvedomujú, že aj táto strana potrebuje zásadnú reformu. Ale sú to ich interné záležitosti a záleží len na nich, len na členoch strany, ako si túto stranu predstavujú," doplnil Kiska.