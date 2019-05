Žena na toalete zatlačila prisilno: Následky, aké doktorka nezažila za 30 rokov

Ženu z čínskeho Hong Kongu trápila zápcha.

Na toalete tlačila tak silno, že prišli nečakané následky. Jej syn tvrdí, že dostala úplné ,,okno“. Podľa denníka China Post si žena nasledujúcich 8 hodín nevedela spomenúť na nič, čo sa dialo posledných desať rokov. Bola hospitalizovaná, lekári si ju nechali cez noc na pozorovanie. Ráno sa jej spomienky z posledných rokov vrátili, avšak stále si nepamätá nič, čo sa dialo 8 hodín po osudnej návšteve záchoda.

Britský denník The Sun kvôli prípadu oslovil doktorku Sarah Jarvis. ,,Teoreticky je možné stratiť pamäť po nadmernom tlačení na toalete. Ak fyzicky vyvíjate veľký tlak, môžete prerušiť prítok krvi do mozgu. Stať sa to môže aj keď zdvíhate príliš ťažký predmet. V extrémnom prípade to môže v mozgu vyvolať krvácanie a spôsobiť niečo ako mŕtvicu,“ povedala lekárka s tým, že taký prípad, aký sa stal žene v Číne, nezažila za 30 rokov praxe. The Sun pripomína, že napríklad strata vedomia je známa medzi vzpieračmi, ktorý dvíhajú obrovské váhy.