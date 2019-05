Kučovej nevyšiel na Roland Garros ani štvrtý pokus proti Plíškovej, uhrala štyri gemy

Slovenská tenistka Kristína Kučová (29) sa nepostarala o prekvapenie na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (dotácia 18 232 000 eur, antuka).

Ako úspešná kvalifikantka nestačila v stredajšom súboji 2. kola na turnajovú dvojku Češku Karolínu Plíškovú a podľahla jej hladko 2:6, 2:6. V treťom kole svetovú dvojku Plíškovú preverí víťazka duelu Petra Martičová (Chor.-31) - Kristina Mladenovicová (Fr.).

Dvadsaťdeväťročná Kučová (203. v renkingu WTA) a o dva roky mladšia Plíšková (2.) absolvovali štvrtý vzájomný duel. V predchádzajúcich troch zápasoch zakaždým triumfovala česká tenistka. V stredu na parížskej antuke videl diváci vyrovnaný úvod stretnutia až do stavu 2:2. Od tohto momentu získala česká hráčka vo svoj prospech štyri gemy a oslalovala zisk úvodného setu v pomere 6:4. Rovnaký priebeh malo aj druhé dejstvo. Slovenka dokázala vzdorovať Plíškovej iba do stavu 2:2. Česká tenistka získala nasledujúce štyri hry a tešila sa z postupu do ďalšieho kola.

Rodáčka z Bratislavy Kučová štartuje na grandslamovom podujatí vo francúzskej metropole tretíkrát. Pri predchádzajúcich dvoch účastiach (2017, 2018) sa nedokázala prebojovať cez prvé kolo, takže si tento rok vylepšila miestne maximom. Okrem tohtoročného Roland Garros sa v druhom kole predstavila aj vo Wimbledone (2009, 2017) a na Australian Open (2017). Ďalej na turnajoch veľkej štvorky ešte nikdy nepostúpila.

Víťazka juniorskej dvojhry US Open 2007 Kučová si účasť v parížskej kvalifikácii vybojovala až úspešným ťažením na zámorských kurtoch v priebehu apríla, v rámci ktorého triumfovala na podujatí ITF v americkom Dothane. Kvalifikáciou Roland Garros prešla bez straty setu a v prvom kole hlavnej súťaže dokonca zdolala bývalú svetovú dvojku a miestnu šampiónku z roku 2009 Rusku Svetlanu Kuznecovovú 6:4, 6:2.

Dvojhra žien - 2. kolo:

Karolína Plíšková (ČR-2) - Kristína Kučová (SR) 6:2, 6:2.