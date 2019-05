Dážď im robí vrásky na čele: Hydrológovia očakávajú opätovný vzostup hladiny Dunaja

Hydrológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) očakávajú opätovný vzostup hladiny Dunaja.

V hornej časti slovenského úseku rieky predpokladajú v stredu výrazný vzostup s kulmináciou vo štvrtok (30. 5.) v podvečerných hodinách v bratislavskom Devíne na úrovni 570 a v centre Bratislavy na úrovni 610 centimetrov (cm). TASR o tom informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

Podľa slov hydrológa Martina Halaja v povodí Dunaja sa vyskytli zrážky takmer na celom území s nižšími úhrnmi oproti minulému týždňu, no vzhľadom na nasýtenosť povodia po predchádzajúcich zrážkach očakáva opätovný vzostup hladiny Dunaja. "Úhrny zrážok za posledné dva dni (27.- 28. 5.) boli približne rovnomerne rozložené a dosahovali interval od 30 do 50 milimetrov (mm), lokálne aj viac. V najbližších dňoch podľa predpovede očakávame ubúdanie zrážok," spresnil. Dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity hydrológovia neočakávajú.

Kulminácie v dolnej časti slovenského úseku Dunaja, na staniciach Komárno a Štúrovo predpokladajú v piatok (31. 5.) v dopoludňajších hodinách. "Opätovný výrazný vzostup očakávame aj na rieke Morava s predpokladanou kulmináciou v Moravskom Svätom Jáne vo štvrtok napoludnie na úrovni 375 cm," podotkol Halaj.

Za uplynulých 24 hodín hydrológovia na celom území Slovenska zaznamenali zrážky v podobe trvalého dažďa, no predovšetkým prehánok alebo búrok s priestorovo rozdielnymi úhrnmi. Úhrny na zrážkomerných staniciach dosahovali hodnoty prevažne do 20 mm, pri intenzívnych a opakovaných búrkach do 40 mm, ojedinele viac. Intenzívne búrky sa podľa SHMÚ vyskytli najmä v okolí Levíc, Kremnice a Prešova a lokálne spôsobili prívalové povodne. Na Hrone a dolnej Toryse je podľa hydrológov vzostup až výrazný vzostup, na Laborci, Latorici a Uhu je pokles a na ostatných tokoch ustálenosť až mierny vzostup vodných hladín. Prechodný výrazný vzostup bol zaznamenaný na miestach s intenzívnou búrkovou činnosťou v utorňajších (28. 5.) podvečerných hodinách.

"Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na strednom a dolnom Hrone ešte vzostup vodných hladín z dotekania a na ostatných tokoch prevažne ustálenosť až mierny pokles vodných hladín," spresnila hydrologička Hana Hlaváčiková. Na miestach s intenzívnou búrkovou činnosťou a vzhľadom na nasýtenosť povodí očakáva možnosť lokálneho výrazného vzostupu hladín, predovšetkým na menších tokoch.

Pre okresy Michalovce a Trebišov vyhlásil SHMÚ hydrologické výstrahy 1. stupňa pre riziko povodne. "Situáciu budeme sledovať a priebežne aktualizovať," skonštatovala Hlaváčiková.