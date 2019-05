Neuveriteľný výkon sympatickej Kanaďanky: V tejto polohe vydržala dlhé hodiny

Ten cvik, podľa niektorých dokonca športové odvetvie, si získava čoraz väčšiu popularity na celom svete, no a k popularite patria aj rekordy.

Planking má už niekoľko dní novú svetovú rekordérku! Kanaďanka Dana Glowacka vydržala v základnej polohe o 50 minút viac ako jej predchodkyňa!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pozoruhodné je to, že Dana má 48 rokov a je viacnásobnou mamičkou. Tento cvik (šport?) si obľúbila lebo ho mohla robiť kedykoľvek aj doma. Nemusela sa obliekať a merať cestu niekam do fitka, aby si dala do tela.

Základná poloha plankingu: ramená a lakte v jednej rovine, panva v neutrálnej polohe a nohy na špičkách vyzerá jednoducho, ale ak to skúsite, na prvý pokus vydržíte ozaj iba veľmi krátko... Dana Glowacka začínala s jogou, až neskôr objavila planking. Aby jej cvičenie malo zmysel, vymyslela si, že dá svetový rekord. V príprave jej pomáhal držiteľ mužského naj výkonu George Hood, ktorý v tejto polohe vydržal 10 hodín a 10 minút!

Ak by ste si to chceli vyskúšať, odborníci odporúčajú pre začiatočníkov túto polohu: tvár otočená k zemi, hlava v predĺžení chrbtice, ruky zohnuté v lakťoch v jednej rovine, no nohy nie na špičkách, ale na kolenách. A výdrž dávkujte po sekundách, aby ste si neublížili!