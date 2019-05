Speváčka Tina, ako ste ju ešte nevideli: Odvážna premena! Podstúpili ju aj tieto Slovenky

Typické kučery vymenila za poriadne odvážnu farbu a dĺžku vlasov! Hovorí sa, že blondínky majú viac zábavy. Teraz si to odskúšala aj speváčka Tina, ktorá sa roky pýši svojimi prirodzenými tmavými vlasmi. Prejde nakoniec do druhého tábora?

Po návšteve rodiny v Rovníkovej Guinei pôsobí spokojnejšie ako kedykoľvek predtým. Zdá sa, že dvojnásobnú mamu tieto cesty ešte viac nakopli k tomu, aby si užívala život vo všetkých smeroch. Najnovšie sa teda postarala o prekvapenie pre seba aj fanúšičky, ktorým sa z ničoho nič ukázala na v parochni s dlhými blond vlasmi. "Toľko fascinujúcich vecí na svete, tak načo strácať čas analýzou, že prečo niekto robí niečo inak, ako si ja predstavujem," napísala k fotke, na ktorej sa usmieva na svoj odraz, tak odlišný od toho, na čo sme boli doteraz zvyknutí.

Parochne, ktoré vyzerajú ako reálne vlasy, nie sú v súčasnosti ničím novým. Využívajú ich mnohé celebrity, ktoré chcú podstúpiť krátku zmenu bez akýchkoľvek drastických zásahov do svojich korún krásy. Ako upozornila čitateľka, postupne ich začína obľubovať čoraz viac Sloveniek.

Premeny známych Sloveniek

Parochne, príčesky, zmeny farby či chudnutie! To všetko zmenilo slovenské krásky na nepoznanie. Pri niektorých z nich fanúšikovia doslova len otvárali ústa! Kráľovná premien Silvia Kucherenko je jednou so žien, ktoré často pendlujú medzi dvomi kontrastmi - hnedou a blond farbou. Väčšina z nich sa, tak ako Silvia, nakoniec vráti k nežnejšej blond.

Playmate Zuzana Plačková rada experimentuje s parochňami a príčeskami. Jej časté návštevy kaderníka sú preto už na dennom poriadku. Kým v začiatkoch bola verná blond farbe, čoraz častejšie sa prikláňa k hnedej a čiernej. Aby toho nebolo málo, čím dlhšie sú, tým lepšie!

Prekvapením, ktoré fanúšikom doslova vyrazilo dych, bola nová figúra Dominiky Mirgovej. Speváčka sa po pôrode pasovala s kilami, ktoré však úspešne zhodila a začiatkom roka 2019 už šokovala sexi postavou.

Z playmate obyčajná žena? Svojím kolom premien si prešla aj Zuzanita zo šou Take Me Out, kde dráždila mužov ešte ako blondínka. O to väčší bol šok priaznivcov, keď zverejnila fotku od kaderníka s tmavými a o poznanie kratšími vlasmi.