Moderátorka Hana Rapantová sa svojej práci venuje už dlhé roky, no napriek tomu nikdy jej sláva nevystrelila do výšin, ani neplnila titulky bulvárnych časopisov. A hoci sa v mediálnom svete pohybuje už neuveriteľných dvadsať rokov, po hviezdnom živote vraj vôbec netúži. Sympatická moderátorka žiari šťastím a napriek tomu, že svoju prácu miluje, sú isté veci, na ktoré by si v nej netrúfla. Prezradila aj to, aké!