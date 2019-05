Trapas roka! Tréner Straka je všetkým na smiech, jeho rozhovor valcuje internet!

Trapas ako bič! Futbalový tréner českého mužstva MFK Karviná František Straka (61), ktorý koučoval aj Ružomberok a Slovan v minulosti, je hitom internetu.

Skúsený kouč po prvom zápase baráže o postup do I. ligy s Jihlavou poskytol reportérom rozhovor. A šokoval v ňom. Myslel si totiž, že zápas sa skončil nerozhodne 2:2 a až vďaka reportérovi zistil, že jeho Karviná napokon o gól vyhrala, pretože strela súpera na 2:2 neplatila kvôli ofsajdu.

"Dostali ste krásny darček k narodeninám v podobe víťazstva. Ako veľmi vás to teší?" opýtal sa reportér po zápase Straku. "Víťazstvo asi ťažko, nie?" odpovedal tréner Karvinej a zahľadel sa do kamery. Reportér zopakoval: "Víťazstvo 2:1. Alebo vám to neprišlo?"

Zaskočený tréner chvíľu mlčal a potom pokračoval vo svojom hodnotení. "No, takže, zápas to bol veľmi vyrovnaný, Jihlava ukázala svoju silu. My sme, žiaľ, našimi chybami dostali súpera na koňa. Bol tam aj herný kŕč, pretože sme nehrali to, čo sme chceli. Je vidieť, že to je barážový zápas, ktorý má svoje špecifiká. Je to na dva zápasy a ja dúfam, že to v Jihlave zvládneme. Bude to veľmi ťažké. Ale nádej umiera posledná a ideme ďalej," konštatoval kouč Karvinej.



Reportér sa ale nenechal rozhodiť a spovedal Straku ďalej. "Ako veľmi mrzí inkasovaný gól, čo sa vlastne stalo v druhom polčase? Aj s Tomášom Wagner sme sa bavili o tom, že tam potom trošku prišla nervozita," znie ďalšia otázka.



Straka ale na oboch rukách vztýči dva prsty a dáva reportérovi najavo, že sa pletie on. "To bolo 2:2, nie 2:1. 2:2 to bolo, nie 2:1," hovorí.

No 2:1, oponuje redaktor. Straka sa zaskočene poškriabe na tvári, a tak sa mu reportér snaží všetko vysvetliť. "Ten gól neplatil, ten gól bol z ofsajdu," naznačil koučovi, že vyrovnávací gól Jihlavy na 2:2 v druhej polovici neplatil. "Dostali ste k narodeninám darček v podobe víťazstva," hlási reportér a Straka sa len prekvapene pozerá. "Ospravedlňujem sa, ja som to nezaregistroval," uzavrel Straka.