Svetová jednotka Osaková po divokom súboji so Schmiedlovou: Nikdy som nebola taká nervózna

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa neprebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

V úvodnom zápase na parížskej antuke poriadne potrápila svetovú i nasadenú jednotku Naomi Osakovú z Japonska, no nakoniec jej za necelé dve hodiny podľahla v troch setoch 6:0, 6:7 (4) a 1:6.

"Bola som veľmi blízko, takže ma bolí, že som premrhala toľko šancí. Možno som príliš myslela na to, že hrám proti svetovej jednotke," citovala Slovenku agentúra AFP.

Schmiedlová mala na centrálnom kurte Philippa Chatriera vynikajúci štart do zápasu a už po 14 minútach viedla 4:0. Jej súperke sa vôbec nedarilo, nevychádzali jej údery, robila príliš veľa nevynútených chýb a po dvojchybe v piatom geme stratila aj svoj tretí servis. Dvadsaťštyriročná Slovenka sa veľkej šance nezľakla a svojej súperke uštedrila v prvom sete za 21 minút kanára.

Začiatok druhej časti mal už opačný priebeh. Svetová jednotka sa dokázala otriasť z nečakaného vývoja duelu, nabrala istotu pri úderoch a v úvodných troch gemoch dominovala. Potom ale prišiel dážď a rozhodca za stavu 3:0 a 0:15 z pohľadu Osakovej duel prerušil. Pauza však trvala len pár minút a viac prospela Slovenke. Tá súperku trikrát brejkla, dostala sa do vedenia 5:4 i 6:5, no nedokázala dopodávať zápas do víťazného konca. Osaková vyhrala v tajbrejku 7:4 a dostala sa na koňa.

V treťom dejstve už mala svetová jednotka potrebnú istotu i sebavedomie, trikrát zobrala súperke podanie, set vyhrala jasne 6:1 a tešila sa z postupu do 2. kola. V ňom sa stretne s Bieloruskou Viktoriou Azarenkovou. Anna Karolína Schmiedlová rovnako ako vlani neprešla v Paríži cez úvodnú prekážku.

"Myslím, že počas celého môjho života som nikdy nebola v zápase taká nervózna. Bolo to vidieť v prvom sete. Vôbec som netriafala do kurtu. U mňa tá nervozita väčšinou opadne, ale dnes to trvalo celý zápas, akoby som bojovala so svojou vôľou. Nikdy som nehrala na tomto kurte a prvýkrát som bola na Grand Slame ako svetová jednotka. Vyhrala som posledné dva, tento chcem vyhrať ešte viac," povedala Osaková.