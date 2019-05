Čo môže odhaliť rekonštrukcia vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27)? Na miesto činu priviedli obvineného Marčeka

Opäť na mieste činu! Miroslava Marčeka priviezli policajti do Veľkej Mače za prísnych bezpečnostných opatrení, aby urobili rekonštrukciu vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Bývalý vojak sa mal pred viac ako mesiacom priznať, že to bol on, kto strieľal na mladý pár. Ako opísal strelec vraždiace peklo pred vyšetrovateľmi?! Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Rekonštrukciu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vo Veľkej Mači vykonala polícia už po druhýkrát. Pristúpili k nej po tom, čo sa mal v apríli na výsluchu Miroslav Marček priznať k tomu, že to bol on, kto strieľal na mladý pár. Na miesto prišli experti aj súdni lekári, pretože Marčekova verzia sa nie úplne zhoduje s doterajšími výsledkami vyšetrovania.

Podľa TV Markíza Marček opísal vraždu inak, ako sa doteraz predpokladalo. Na dvere domu mal v noci zaklopať a po tom, čo mu otvoril Ján Kuciak, tak ho zastrelil dvoma ranami. Kušnírovú mal zastreliť dnu v kuchyni.

Ešte donedávna bol za strelca považovaný Tomáš Szabó. Rekonštrukcia sa odohrala vo večerných hodinách, aby čo najviac pripomínala osudný deň, keďže k vražde malo prísť krátko pred pol deviatou večer. Na miesto dorazil aj advokát pozostalých Daniel Lipšic.

„Očakávam, že sa detailne preverí verzia Marčeka. Obvinený Szabó tam nebol, lebo ten sa k veci nepriznáva a podľa Marčekovej výpovede nebol na mieste činu, len ho tam doviezol,“ prezradil Lipšic. Ďalší z advokátov Roman Kvasnica považuje verziu, ktorú pred vyšetrovateľom predostrel bývalý vojak, za pravdepodobnú.

Ako prebieha rekonštrukcia

Rekonštrukcia podľa bývalého vyšetrovateľa Jozefa Vachálka vychádza z výpovedí obvinených, ktorí presne opíšu, čo na mieste činu robili. „V tomto prípade opíše obvinený to, ako sa dostal do domu, kto v tej chvíli kde stál a čo robil. Budú tam figuranti, on (Marček, pozn. red.) bude mať v rukách nejakú maketu pištole a bude demonštrovať, čo vykonal,“ vysvetlil exvyšetrovateľ. V tomto prípade nie je nutné, aby boli prítomní aj objednávatelia, resp. sprostredkovateľ.

Zbabraná obhliadka

Snúbencov zavraždili 21. februára 2018 v ich spoločnom dome. Už prvé obhliadky však neboli urobené tak, ako mali. „Neboli tam zabezpečené žiadne daktyloskopické stopy (odtlačky prstov, pozn. redakcie) ani DNA. Možno aj preto, že bola tá obhliadka miesta činu robená s chybami,“ potvrdil advokát pozostalých Daniel Lipšic. Rekonštrukcie vraždy sa nezúčastnili ani rodičia zavraždeného novinára, ani mama jeho snúbenice Zlatica.

Prvá rekonštrukcia trvala 5 hodín

Prvý vyšetrovací pokus urobili už 30. mája 2018. Začali s ním o 6. hodine večer a skončili až po 5 hodinách. V dome boli experti z balistiky, chémie, súdni znalci lekári aj kriminalistickí technici. Marček teraz opisuje skutok inak - prvého vraj zastrelil Kuciaka. Doteraz najpravdepodobnejšou verziou bolo, že vrah pred tým, ako zaútočil, čakal na pozemku a videl, ako Martina priviezla Jána domov.

Zaútočiť mal až neskôr. Muži zákona predpokladali, že Martinu nezastrelili z bezprostrednej blízkosti, mala byť prvá. Našli ju ležať v kuchyni. Novinára vraj prekvapil na schodoch pivnice a zastrelil ho z bezprostrednej blízkosti dvoma ranami do hrude. Rekonštrukcia má zjednotiť vyšetrovacie verzie.

Rovnaké objasňovanie aj pri vražde Ernesta Valka

Jaroslava Klinku a Jozefa Radiča, ktorí sú obvinení z vraždy Ernesta Valka, priviedli do vily zavraždeného právnika tiež po zuby ozbrojení policajti. Tí uzavreli okolie domu v rozpätí niekoľkých stoviek metrov.

Pri rekonštrukcii vraždy neboli obaja naraz, ale polícia najskôr spravila verziu jedného z nich a následne prechádzala udalosti, ktoré predchádzali vražde s druhým mužom. „Iný postup nemohol byť zvolený. Výsledky rekonštrukcie ovplyvnia závery znaleckého dokazovania. Budú sa robiť a doptĺňať posudky, budú prepočúvaní svedkovia, ktorí už boli vypočúvaní,“ povedal vtedy prokurátor Jozef Kandera.