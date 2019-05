Obec si po slávnom zastupiteľstve dala zhotoviť magnetky a pohľadnice: Ako dopadol biznis Fekišoviec so suvenírmi?

Život v najslávnejšej dedine na Slovensku sa postupne vrátil do zabehnutých koľají. Od pamätného ustanovujúceho decembrového rokovania zástupcov obce Fekišovce (okr. Sobrance), ktorého záznam ju preslávil po celom Slovensku, ubehlo už päť mesiacov.

Spolu s víkendovými eurovoľbami oslávila rázna starostka Miloslava Fedorová (SMER - SD) aj svoje 60. narodeniny. Od podporovateľov dostala ako darček vtipné blahoželanie cez rádio. Radosť má aj z toho, že po magnetkách a pohľadniciach, ktoré dali vyrobiť po popularizácii obce, sa len tak zaprášilo. Na čo použijú peniaze z predaja? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Preslávená obec s tristo obyvateľmi neďaleko Zemplínskej šíravy sa činí. V polovici apríla sa im podarilo skolaudovať Dom nádeje a do poriadku si dali aj obecný úrad. Ambiciózna starostka chce v najbližších rokoch postaviť Kultúrno-kreatívne spolkové centrum (KKSC).

„Začneme s verejným obstarávaním, uvidíme, aké firmy sa prihlásia. Potom sa pozrieme na rozpočty a hádam nám tú stavbu niekto postaví,” dúfa prvá žena Fekišoviec. Na výstavbu centra podľa jej slov pomôžu aj peniaze vyzbierané zo suvenírov, ktoré vyrobili po zviditeľnení dediny. „Od ľudí z celého Slovenska sme vyzbierali 400 €, ktoré som darovala na rozvoj obce. Konkrétne pôjdu na výstavbu KKSC tak, ako som sľúbila,” informovala Fedorová.

Najskôr práca, potom oslava

Vitálna žena Novému Času prezradila, že celý svoj sviatočný deň strávila v pracovnom nasadení pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu. Na oslavu nemala čas, jubileum si pripomenula len v kruhu najbližšej rodiny. V nedeľu však dostala darček od poslancov a podporovateľov - hudobný narodeninový odkaz v rádiu.

„U mňa najprv musí byť úrad, až potom nejaká oslava a zábava. V našej malej obci nemáme administratívne sily. Na úrade som bola od poobedia, urobila som vyúčtovanie volieb,” uviedla Fedorová s tým, že pri komisii zostala až do polnoci.

V súčasnosti ju viac ako oslava narodenín mrzí neúspešná žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko, ale nevzdáva sa. „Budeme sa uchádzať nabudúce, alebo pôjdeme inou cestou. To ihrisko v obci Fekišovce bude stáť, hoci by sa hocičo malo urobiť,” vyhlásila ráznym hlasom, ktorý pozná celé Slovensko.

Dvojmiliónové video Otvoriť galériu Zdroj: Reprofoto Youtube/ Obec Fekišovce

Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa stalo hitom internetu. Starostka Miloslava Fedorová v ňom autoritatívne poučovala obecných poslancov. Po jeho zverejnení však udalosti nabrali nečakaný spád. Väčšina miestnych poslancov sa rozhodla vzdať svojho mandátu. Jedinou výnimkou bol Jozef Ostrožnický, známy pod prezývkou Ďoďo. Za pol dňa videlo video zo schôdze takmer milión Slovákov, doteraz má 1 778 000 pozretí.

Mohli z toho vyťažiť oveľa viac

Jana Beerová, reklamná agentúra Lemur

Fekišovce sa vďaka zverejnenému videu stali populárnymi zo dňa na deň. Dostali sa medzi top googlené lokality a pozná ich takmer každý. Ak by tento potenciál využili napríklad na zorganizovanie hudobného, filmového či iného kultúrneho festivalu, určite by prilákali množstvo návštevníkov a mohlo by to napomôcť aj k pozitívnejšiemu vnímaniu verejnosťou. Okrem pohľadníc a magnetiek ešte by mohli skúsiť produkt, ktorý by mohli distribuovať na celom Slovensku, napr. Fekišovské koláče.

Želanie starostke k 60. narodeninám





Naša pani starostka je veru rezká žienka

dostala dosť temperamentu do vienka.

Jazýček má ako pílka, veď je to naša starostka Milka.

Nezaprie v sebe vodcovského ducha,

to sa snáď dostalo do každého ucha.

Vybavuje, stavia, organizuje úraduje, verí, aj keď pol dediny zuby na ňu cerí.

Slovenskú hymnu spievať ťa naučí a keď nevieš slová, tak ti ich vytlačí.

Ďoďo berie papier a už píše, že s našou starostkou len tak nič nezakolíše.

Vyskúšala si ona tú trpkú chuť slávy,

keď sa na ňu vrhali urážok a zloby lávy.

Médiá ju obracali a veru spokojne jej spať nedali.

Spoznala nenávisť aj svár a tak každý ukázal pravú tvár.

Aj keď Fekišovce neslávne preslávila, potom sa všetkým ospravedlnila.

Veď aj Milka len slabý človek je, čo s chybami bojuje.

Pani Starostka, my vám chceme k jubileu priať iba krátko,

aby vaše úradovanie prebiehalo hladko.

Nech sa vyriešia v dedine všetky spory a kolaudácie,

aby ste mohli pokojne prijímať gratulácie.

Nech je vám oporou rodina, a nech vás podrží dedina.

( To vám pani starostka prajú vaši mladí poslanci a spoluobčania z Fekišoviec).