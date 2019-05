Detaily brutálnej bitky v bratislavskej MHD: Manželov zmlátili pred 20 cestujúcimi

Chrapúnstvo najhrubšieho zrna! Pre starší manželský pár sa cesta autobusom linky č. 83 v stredu večer zmenila na hotové peklo.

Skupina štyroch spolucestujúcich sa správala hlučne, a tak ich slušne napomenuli. Partia však zareagovala agresívne a na dvojicu brutálne zaútočila. Ženu museli previezť s poraneniami do nemocnice. Po útočníkoch polícia pátra, pretože sa im z miesta útoku podarilo utiecť. Prečo v autobuse nebol namontovaný kamerový systém alebo nezakročil vodič?

Cestu ako zo zlého sna prežil manželský pár cestujúci zo zastávky SAV na Damborského. V autobuse namiesto pokojnej cesty totiž prežívali strach zo štvorice doposiaľ neznámych chrapúňov. V dopravnom prostriedku robili hluk a neporiadok, a preto sa partii prihovorila manželská dvojica. Slušne ich napomenula po tom, ako do nich hodili podľa hovorcu DPB Zenona Mikleho, ponožku.

Výtržníkov to však rozzúrilo natoľko, že pár napadli. „Viacerými údermi do oblasti tváre spôsobili poškodeným rôzne zranenia a zlomeniny v oblasti tváre,“ informoval bratislavský krajský hovorca Michal Szeiff a dodal, že po incidente výtržníci stihli z miesta činu utiecť. Podľa slov hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej ženu previezli s úrazom hlavy do jednej z bratislavských nemocníc.

V čase incidentu sa v autobuse nachádzalo okolo 20 cestujúcich, po ktorých polícia pátra ako po svedkoch. Zároveň usilovné hľadanie „hrdinov“, ktorí si trúfli napadnúť staršiu ženu, komplikuje absencia videozáznamu, pretože vozidlo linky nebolo vybavené kamerovým systémom.

Vo vozidle nebola kamera

Zenon Mikle, vedúci odboru marketingu a komunikácie

Incident sa udial v čase, keď už autobus stál na zastávke. Vodič tak reálne nemal čas zasiahnuť, pretože hneď po útoku páchatelia utiekli. Žiaľ, spomínané vozidlo nebolo vybavené kamerovým záznamom.

Ak ste boli svedkami incidentov a útočníkov ste videli, napíšte na tip@novycas.sk