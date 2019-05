V Teheráne zastrelili manželku prezidentovho poradcu: Budete v šoku, kto sa mal priznať k vražde!

V Teheráne bola v utorok zastrelená manželka poradcu iránskeho prezidenta Mohammada Aliho Nadžafího. Oznámila to polooficiálna iránska agentúra ISNA.

Podľa polície sa k vražde priznal Nadžafí. Ženu zasiahlo niekoľko striel, jedna z nich do srdca. Vražda sa stala v severnej časti mesta, kde býva mnoho iránskych politických predstaviteľov, napísala agentúra AP. Upozornila, že podobný druh kriminality je v Iráne výnimočný. Podľa iránskych médií bola dôvodom k vražde "rodinná hádka".

A reporter for Ensaf News tweeted: “Yesterday (Monday), #Najafi’s second wife called Ensaf News and wanted to do an interview. She was supposed to come to the office today, but she was murdered.”#Tehran#Mayor#Murderhttps://t.co/t6laeaRXDo — Iran International English (@iranintl_eng) 28 May 2019

Telo Mitry Nadžafíovej sa našlo podľa teheránskeho prokurátora v spálni bytu v siedmom poschodí niekoľkoposchodovej obytnej budovy. Nadžafí bol starostom Teheránu do roku 2018. Rezignoval, keď ho konzervatívci kritizovali za video, ktoré ho zachytávalo pri tanci s dievčatami na školskom predstavení. Mŕtva žena bola druhou Nadžafího manželkou.

This image í ½í±‡is of Mr. #Najafi (former Reformist mayor of #Tehran) with his first wife, the couple have only a daughter who is married. #Iran pic.twitter.com/t2LzTcXXee — Fereshteh Sadeghi فرشته صادقی (@fresh_sadegh) 28 May 2019

Polygamia je v Iráne čoby moslimskej krajine povolená, ale Nadžafí za druhý sobáš zožal kritiku na sociálnych sieťach, píše AP. Nadžafí je šesťdesiatsedemročný matematik a politik radený k reformátorom. Teheránským starostom bol osem mesiacov, v minulých rokoch zastával aj ministerskú funkcie a bol ekonomickým poradcom prezidenta Hasana Rúháního.