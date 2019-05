Celeste Buckingham opäť zadaná tak skoro nebude: Jasný odkaz po rozchode

Opäť zadaná tak skoro nebude! Speváčka Celeste Buckingham (24) má za sebou čerstvý rozchod s podnikateľom Alešom Mlátilíkom (42). Ako sa však zdá, sympatická brunetka má momentálne jasno vo svojej najbližšej budúcnosti a mužov v nej rozhodne nevidí.

Celeste a Aleš spolu randili rok, no prišiel koniec. Svoj rozchod oznámili cez sociálnu sieť a viac sa k celej veci nevyjadrovali. „Nemôžem a nebudem. Rešpektujem jeho súkromie, hoci je pravidelnou tvárou Markízy, konkrétne Telerána. Nie je to na mieste, aby som sa vyjadrovala. Môžem povedať, že sme stále kamaráti. Hádam to takto vydrží,“ povedala Novému Času Celeste.

Vyzerá to tak, že mlčať bude aj naďalej: „Nepoviem k tomu nič.“ Obdobie s podnikateľom však vôbec neľutuje. „Každý vzťah do života ženy niečo prináša. Vôbec to nevnímam ako stratený čas.“ Isté je, že speváčka sa do nového vzťahu nehrnie.

„Možno je čas na dlhšiu pauzu. Trošku vydržať a byť nezamilovaná nejaký čas,“ hovorí Buckingham a dodáva: „Bránim sa, lebo osudový chlap neexistuje. Existuje len tvrdá drina z oboch strán, aby ten vzťah vydržal a fungoval dlhodobo. Som spokojná, mám veľa roboty, dobrých kamarátov, sestru. Nepotrebujem hľadať niečo ďalšie...“