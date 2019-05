Ďalší neúspech je na svete: Cibulková končí na Roland Garros už v prvom kole

Slovenská tenistka Dominika Cibulková stroskotala na úvodnej prekážke v rámci dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (dotácia 18 232 000 eur, antuka).

V utorňajšom stretnutí 1. kola podľahla nasadenej jedenástke Arine Sobolenkovej 5:7, 1:6. Bielorusku preverí v 2. kole iba 17-ročná Američanka Amanda Anisimovová.

Tridsaťročná Cibulková (41. v rebríčku WTA) a o deväť rokov mladšia Sobolenková (11.) odohrali druhý vzájomný duel. Premiérovo sa stretli v súťažnom zápase pred necelým rokom v čínskom vo Wu-chane, v súboji o postup do semifinále triumfovala bieloruská tenistka 7:5, 6:3. Úvod utorňajšieho stretnutia priniesol vyrovnaný tenis. Sobolenková sa po brejku ujala vedenia 5:3. Cibulková dokázala ešte vyrovnať na 5:5, no za stavu 5:6 vo svoj neprospech prišla druhýkrát v sete o podanie a zo zisku úvodného dejstva sa tešila bieloruská tenistka. V úvode druhého setu sa Bieloruska dostala do vedenia 3:0. Rozbehnutú súperku už Cibulková nedokázala zastaviť. Za stavu 5:1 premenila Sobolenková na podaní tretí mečbal a tešila sa z postupu do ďalšieho kola.

Rodáčka z Bratislavy Cibulková sa v hlavnej súťaži v Paríži predstavila dvanástykrát. Pred desiatimi rokmi sa dostala na antukovom vrchole sezóny až do semifinále, v ktorom ju zastavila najvyššie nasadená Dinara Safinová z Ruska. V roku 2012 skončila vo štvrťfinále na rakete Australčanky Samanthy Stosurovej. Svoj životný výsledok na turnajoch veľkej štvorky dosiahla Cibulková v roku 2014, kedy vo finále Australian Open nestačila na Číňanku Na Li.

V prebiehajúcom ročníku zažíva zverenka Mateja Liptáka Cibulková jeden z najhorších štartov do sezóny počas svojej doterajšej kariéry. Na svojom konte má zatiaľ iba dve víťazstvá a až osem prehier. Jediným svetlým okamihom roku 2019 bola jej februárová rozlúčka so slovenským fedcupovým tímom. V súboji o udržanie sa v II. svetovej skupine Pohára federácie prispela dvoma bodmi k celkovému triumfu slovenského tímu. V renkingu WTA, ktorý zohľadňuje iba výsledky v roku 2019, patrí Cibulkovej až 170. priečka.

Dvojhra žien - 1. kolo:

Arina Sobolenková (Biel.-11) - Dominika Cibulková (SR) 7:5, 6:1