Claudia sa musela učiť všetko odznova, no aj tak študuje medicínu: Za 8 rokov mala 6 operácií mozgu

Mladá študentka z Texasu Claudia Martinez (26) prekonala 6 operácií mozgu a mŕtvicu a to všetko počas toho, ako študuje medicínu. Oficiálne ju skončí v roku 2020 a jej cieľom je pomáhať druhým tak, ako aj jej pomohli.

Keď mala Claudia 19, začala mať obrovské migrény. Často pociťovala brnenie, videla rozmazane, trpela výpadkami a záchvatmi. Po absolvovaní MRI jej diagnostikovali Chiariho malformáciu - abnormalita krčno-lebečného spojenia, ktorá je spojená s posunom štruktúr zadného mozgu do veľkého záhlavného otvoru.

Všetko od začiatku

Okamžite po určení diagnózy išla Claudia pod nôž, aby sa predišlo paralýze. Po prvej operácii absolvovala ďalších 5, vrátane jednej, kde utrpela mŕtvicu a od krku dole bola nehybná. Musela sa od začiatku učiť základné veci - ako si umyť zuby, obliekať sa, chodiť. Je to však veľká bojovníčka a napriek všetkým útrapám a nástrahám sa nevzdala.

Ocitla sa na strane pacienta a ako tvrdí, bola jej poskytnutá úžasná starostlivosť. Claudia by však rada bola aj na druhej strane a chcela by byť lekárkou. V roku 2020 uplynie 8 rokov od diagnostiky a prvej operácie a taktiež Claudia získa vytúžený diplom a bude môcť pomáhať druhým. Od svojich 8 rokov chcela byť neurochirurgičkou, no kvôli chorobe sa zameriava na neurológiu, fyzickú medicínu a rehabilitácie. Jej rodina ju celý čas podporuje a stojí pri nej.