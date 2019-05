Ben Affleck ukázal viac, ako by chcel: Sledujte, čo mu vykuklo z nohavíc

Herec Ben Affleck (46) sa snaží byť príkladným otcom. Ponúkol sa preto, že na bejzbalovom tréningu svojho syna Samuela (7) nebude len sedieť ako divák, ale bude ho aj organizovať. V zápale práce však ukázal viac, ako by chcel!

S Benom to pred pár rokmi začalo ísť dolu vodou. S opatrovateľkou podviedol manželku Jennifer Garner (47), ktorá kvôli tomu požiadala o rozvod a navyše bojoval so závislosťou od alkoholu.

Niekoľkokrát preto absolvoval protialkoholické liečenie. Jeho nezodpovedné správanie malo dopad aj na pracovný život. V januári vysvitlo, že si už ako Batman nezahrá a režisér hľadá za neho náhradu. Túto postavu pritom stvárnil trikrát.

V posledných týždňoch sa však snaží dostať opäť do formy. S exmanželkou udržiava dobrý vzťah a o deti sa stará ako príkladný otec. Vozí ich do školy a snaží sa s nimi tráviť aj všetok voľný čas. Tak to bolo aj nedávno na bejzbalovom tréningu jeho syna. Pri nastavovaní podávača loptičiek však ukázal viac, ako by chcel. Z nohavíc mu vykukol potetovaný zadok!