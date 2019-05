Nová hala podmienkou ďalšieho šampionátu pod Tatrami: Koľko zarobí svetová federácia na MS?

Viac ako 22 miliónov eur získala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v súvislosti s 83. majstrovstvami sveta na Slovensku. Informáciu prezradil sám šéf IIHF René Fasel (69), ktorý potom pridal len samé slová chvály na šampionát pod Tatrami.

Aký zisk vykážu domáci usporiadatelia, sa Slovensko dozvie až neskôr, čo vie už dnes, je fakt, že takéto podujatie sa u nás tak skoro neuskutoční.

„Všetky tímy odchádzali z MS so slovami chvály, mnohí sa vyjadrili, že to boli najlepšie zorganizované majstrovstvá sveta za posledných desať rokov a neboli to iba prázdne frázy. Snažili sme sa spraviť pre nich maximum. Držíme palce budúcoročným švajčiarskym usporiadateľom, aby vysoko nastavenú latku udržali,“ prezradil pri hodnotení šampionátu šéf organizačného výboru Igor Nemeček, ktorý vysoko ocenil návštevnosť turnaja. Tá sa vyšplhala na veľmi pekné číslo – 472 648 divákov, čo je deviate miesto v historickom rebríčku návštevnosti svetových šampionátov.

O zisku na kongrese

„Vďaka tomuto číslu vieme povedať, že organizácia majstrovstiev sveta by mala byť zisková. Presné čísla však budeme mať k dispozícii až neskôr. Mali by sme ich predstaviť 26. júna na volebnom kongrese SZĽH,“ dodal I. Nemeček, ktorý pridal aj ďalšie ocenenie „nášho“ šampionátu: Slovensko dostalo od environmentálnej komisie IIHF bronzový puk za tretí najlepší ekologický projekt.

Kedy nabudúce?

Slovensko žne za usporiadanie len pochvalné slová. Či a kedy sa podobného sviatku hokeja dočká v budúcnosti, závisí od jednej podmienky: ak nepostaví novú halu pre najmenej 12 000 divákov, organizáciu seniorského šampionátu si tak skoro nezopakuje... Iba ak by spojilo sily s niektorým zo svojich najbližších susedov.

Opäť s Nemcami

IIHF v utorok oznámila definitívne zloženie základných skupín na MS 2020 vo Švajčiarsku.

A-skupina (Lausanne):

 Kanada, Švédsko, Česko, Nemecko, SLOVENSKO, Dánsko, Bielorusko, V. Británia.

B-skupina (Zürich):

 Rusko, Fínsko, USA, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan.