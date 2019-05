Hráči Slovana reagujú na koniec v KHL: Oblečú si belasý dres aj v lige?

Mrzí ich to, ale na druhej strany tvrdia, že radšej skončiť v KHL, ako tlačiť ďalej pred sebou miliónové dlhy.

Reč je o hráčoch hokejového Slovana, ktorí pre denník Nový Čas reagujú v ankete na dve otázky.

1. Čo vravíte na koniec Slovana v KHL?

2. Viete si predstaviť svoje pôsobenie v belasom drese v extralige?

Michal Sersen (33), obranca a kapitán

1. Je to škoda, mne sa v KHL páčilo, zápasy mali svoju úroveň, ale posledná sezóna bola zlá na všetkých frontoch, nemali sme z toho radosť ani my hráči a ani diváci. Ak naozaj neprišiel sponzor, tak je správne rozhodnutie vrátiť sa späť do ligy.

2. V Slovane pôsobím od dorastu, takže viem si to predstaviť, ale ne- chcem teraz predbiehať.

Ivan Švarný (34), obranca

1. Ak nezohnali adekvátneho partnera k tomu, aby mohli plnohodnotne pokračovať v KHL, tak je rozumné riešenie odísť zo súťaže a netlačiť dlhy donekonečna.

2. Nie som typ človeka, ktorý páli mosty za sebou. Nechávam to na situáciu, aká nastane a ak by ponuka od Slovana prišla, budem to potom riešiť.

Dávid Buc (32), útočník

1. Je to škoda pre klub, pre divákov a aj pre hráčov, lebo KHL je špičková liga. Myslím si, že aj Slováci, ktorí hrali tento rok v drese Slovana, tak im to pomohlo dostať sa na MS.

2. Viem si predstaviť, veď so Slovanom som vyhral svoj prvý titul a navyše s priateľkou Peťkou čakáme prírastok, tak pre nás by to bolo ideálne zostať v Bratislave.

