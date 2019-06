Bibiana Ondrejková o vzťahu s deťmi: Občas sa pred dcérami pýrim

Medzinárodný deň detí budú oslavovať napriek tomu, že ich dcéry sú už tínedžerky.

Známe herečky Elena Podzámska (47) s dcérou Radkou (14), Bibiana Ondrejková (47) s Grétkou (13) a Bibi (15) a Zuzana Vačková (50) s Maruškou (15) si sviatok všetkých detí užijú pri dobrom jedle, zábavných hrách a preberaní typicky ženských vecí.

Občas sa pred dcérami pýrim

Bibiana o dcérach

MDD stále oslavujeme, teším sa, keď môžeme oslavovať čokoľvek a najmä detstvo a dieťa v našej duši. Kedysi to bolo viac o darčekoch a spoločných zážitkoch, teraz si určite sadneme na záhradku s dobrým jedlom a s obľúbenou spoločenskou hrou. Moje dcéry sú veľmi šikovné, rozhľadené, dobrosrdečné dievčatá, ktoré sú pracovité a dokážu urobiť plno vecí, keď sa im, samozrejme, chce. Veľmi rada s nimi trávim čas, milujem naše spoločné debaty, nenávidím prevracanie očami a vetu - maminka, chilluj sa. Vtedy do mňa vojde sto hromov. Som veľmi šťastná a vďačná, že ich mám. Hocičo im poviem, všade ich už beriem so sebou, sú to jednoducho „veľkáčky“. Mám pocit, že niekedy akoby strážili ony mňa. Keď mám nejaký srdca bôľ, tak mi povedia - mama, pozor na to! Vtedy sa až zhrozím, že by to malo byť naopak. Rozprávame sa otvorene aj o veciach, pri ktorých sa pýrim. Občas ma vedia pekne vytočiť, že idem do vývrtky, ale to k ich veku tiež patrí.

Grétka a Bibi o mame

S mamou je super. Veľmi intenzívne hrávame karty a určite si dáme partičku aj na Medzinárodný deň detí. Keď potrebujeme podporu, vždy nám ju poskytne. Zbožňujeme, keď robí také svojské vtipy, voláme to mama jokes. Ona si myslí, že je to naozaj smiešne, ale fakt nie je! Dôjde to až do takého štádia, že padáme od smiechu. Je nám veľkou oporou, je milá a srdečná. Keď chodievame autom, máme také svoje dlhé debaty, kde preberáme všetko. Mamina je naša kamoška. Občas ju krotíme, lebo drží diétu a čokoládu si večer neodpustí, tak sa nám vyhráža všetkým možným. Milujeme ju najviac na svete.