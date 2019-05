Babiš o správe, že V4 navrhla Šefčoviča za kandidáta na šéfa eurokomisie: Všetko má byť inak

Odmietam špekulácie o tom, že by Vyšehradská štvorka (V4) navrhovala Maroša Šefčoviča na nejakú pozíciu.

Pre českých novinárov to v utorok pred odletom na summit EÚ do Bruselu uviedol český premiér Andrej Babiš v súvislosti s medializovanou informáciou, že by sa súčasný podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič spomínal ako možný nominant V4 na post predsedu EK.

"My sme sa bavili v Sibiu (dejisku májového summitu EÚ - pozn. TASR), tam odzneli rôzne mená, ale žiadny takýto návrh neexistuje, takže je to nejaká špekulácia. Skrátka to tak nie je," konštatoval český premiér.

Zároveň dodal, že z jeho pohľadu je potrebné, aby došlo k zásadnej zmene fungovania európskych inštitúcií, teda aby Európska rada uplatňovala oveľa väčší vplyv na EK ako doposiaľ.

V utorok český denník Hospodářské noviny (HN) informoval, že Maroš Šefčovič je údajne spoločným kandidátom krajín V4 na post predsedu EK. Odvolával sa pritom na zdroje z okolia českého premiéra Andreja Babiša a EK.

Poprední predstavitelia EÚ sa stretnú v utorok na mimoriadnom summite, kde budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. - 26. mája. Mali by však hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.