Najužitočnejší hráč šampionátu Mark Stone: Čo povedal o turnaji na Slovensku?

Kanadský útočník Mark Stone (27) si aj napriek prehre vo finále MS s Fínskom (1:3) vyslúžil honor najužitočnejšieho hráča šampionátu. Hráči javorového listu nastrieľali túto sezónu v NHL dokopy 357 gólov,

Fíni nemali ani jeden jediný. Napriek tomu sa im podarilo vybojovať zlato. Stone v rozhovore pre Nový Čas prezradil, že príchod na Slovensko neľutuje.

? Fínov ste dokázali s obrovskou prevahou vo finále prestrieľať v pomere 44:22, no napriek tomu ste prehrali...

- Je to frustrujúce. Mali sme skvelý začiatok zápasu, prevaha bola na našej strane, aj v závere sme tlačili, ale nakoniec to nestačilo. Táto prehra ma bude ešte dlho mátať. Nechali sme na ľade naše srdcia, no ani to nestačilo.

? Fíni dokázali vyhrať aj bez veľkých mien v zostave. Neprekvapuje vás to?

- Mali tu na turnaji naozaj skvelý tím. Neviem, čo je na tom divné. Porazili nás už hneď v úvode. Neskôr zdolali Švédov i Rusov. To iba vy novinári sa z toho snažíte robiť senzáciu.

? Vyhrali ste cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Teší vás aspoň to?

- Momentálne nie. Možno s odstupom času budem vedieť doceniť, čo sa nám vlastne na Slovensku podarilo. Ale v tejto chvíli je to pre mňa ťažké. O to horšie sa cítim, keď si spomeniem, aký trpký koniec sme mali s tímom Vegas v play-off NHL.

? Aké ťažké je preorientovať sa po vypadnutí z play-off NHL na výkony na MS?

- Snom každého hráča je vyhrať Stanley Cup. Každý jeden z nás bojuje v play-off, aby si mohol siahnuť na tú vysnívanú trofej. Možnosť reprezentovať Kanadu na MS je však tiež vzrušujúca. Nie každý má možnosť bojovať o zlato a titul majstra sveta.

? Neľutujete teda rozhodnutie prísť na Slovensko?

- Nikdy! Nikdy nebudem ľutovať to, že reprezentujem Kanadu. Na Slovensku som si to užil. Spoznal som kopu nových ľudí a poriadne sa tu zabavil. Som hrdý na chalanov, ktorí tu boli so mnou a na to, ako ďaleko sme to spolu dotiahli.

? Páčilo sa vám viac v Košiciach alebo Bratislave?

- Bratislavu som nemal možnosť spoznať tak detailne ako Košice, keďže som tu bol oveľa kratšie. Takže sa prikloním ku Košiciam.

Ocenenia hráčov

Najlepší brankár: Andrej Vasilevskij (Rus.)

Najlepší obranca: Filip Hronek (ČR)

Najlepší útočník: Nikita Kučerov (Rus.)

Najužitočnejší hráč: Mark Stone (Kan.)

All-Star tím: Andrej Vasilevskij (Rus.) - Filip Hronek (ČR), Mikko Lehtonen (Fín.) - Jakub Voráček (ČR), William Nylander (Švéd.), Mark Stone (Kan.)