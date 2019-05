Doživotná jazva na duši herečky Milly Jovovich: Traumatizujúci pôrod v 5. mesiaci tehotenstva

Herečka Milla Jovovich tretie tehotenstvo utajila pred novinármi a verejnosťou, až pokiaľ nebola v 5. mesiaci.

V polovici tohto mesiaca o dieťa prišla. Predčasný pôrod skončil smrťou bábätka a v duši ukrajinskej rodáčky zostala doživotná jazva. Dodnes sa zo zážitku nespamätala a podľa svojich slov ani nespamätá. Hovoriť o ňom sa ale rozhodla len preto, že v USA rastie počet štátov, ktoré chcú potrat postaviť mimo zákon.

Štyridsaťtriročná hviezda má s manželom Paulom W. S. Andersonom jedenásťročnú dcéru Ever a štvorročnú Dashiel. Dva roky po pôrode Dashiel Milla zažila otrasný potrat. V štáte Georgia teraz vstúpil do platnosti zákon, ktorý kriminalizuje potraty po šiestom týždni tehotenstva.

,,Nerada sa miešam do politiky, robím to naozaj len vtedy, keď musím, toto je tá chvíľa. Ak niekto ďalej čítať nechce, varujem ho vopred.Minulý utorok guvernér Georgie Brian Kemp podpísal drakonických zákon, ktorý robínapísala Milla.

,,Potrat je dosť drsná skúsenosť pre ženy na emocionálnej úrovni, aj keď sa uskutoční bez nebezpečných a nehygienických podmienok. Ja sama som prekonala pred dvoma rokmi núdzové prerušenie tehotenstva. Bola som v polovici piateho mesiaca tehotenstva a nakrúcala vo východnej Európe. Začala som predčasne rodiť a povedali mi, že to musím absolvovať v bdelom stave. Bol to jeden z najhroznejších zážitkov, akými som kedy prešla. Stále mám nočné mory. Bola som sama a bezmocná," spomína herečka.

,,Keď si predstavím, že budú musieť ženy podstupovať potrat ešte v horších podmienkach kvôli novému zákonu, dvíha sa mi žalúdok... Dostala som sa do najhorších depresií môjho života a musela extrémne tvrdo pracovať na tom, aby som sa z toho dostala. Prerušila som kariéru, izolovala sa na niekoľko mesiacov a musela sa tváriť silná pred svojimi úžasnými deťmi. Začala som robiť v záhrade, jesť zdravšie a denne cvičiť, pretože som nechcela užívať antidepresíva, ak som nevyčerpala všetky ostatné možnosti. Vďakabohu som bola schopná sa z toho osobného pekla sama vyškriabať bez liekov, ale spomienky na to, čím som prešla a o čo som prišla, ma budú prenasledovať do poslednej chvíle života," napísala Milla v reakcii na americkú vlnu zákazov potratov.



Podobný zákon ako v Georgii sa snažia presadiť aj v Ohiu, Mississippi, Kentucky, Iowe a Severnej Dakote. ,,Nikdy som o tom nechcela s nikým hovoriť, ale udalosti posledných dní ma k tomu donútili," tvrdí herečka.