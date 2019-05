Situácia v Británii sa komplikuje: Minister zahraničia žiada novú dohodu o brexite

Spojené kráľovstvo potrebuje novú dohodu o brexite i nový vyjednávací tím vrátane členov Európskej výskumnej skupiny (ERG) a severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP).

Podľa agentúry Reuters to v utorok povedal britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Hunt uviedol, že návrh dohody, ktorý Mayová vyrokovala so zástupcami EÚ vlani v novembri, sa musí prerokovať nanovo. Dodal, že zmena by sa mohla týkať i tzv. írskej poistky (backstop). EÚ znovuotvorenie dohody o vystúpení Británie z EÚ odmietla, pripomína Reuters.

"Čo musíme spraviť, je mať nový vyjednávací tím. V tom tíme musí byť nielen vláda, ale aj DUP a ERG (Európska výskumná skupina, v ktorej sú zoskupení brexitoví stúpenci tvrdej línie). Myslím si, že by tam mal byť niekto zo Škótska a Walesu," povedal Hunt.

"Ak majú vo vyjednávacom tíme patričné zastúpenie aj iné hlasy... myslím si, že potom môžete Bruselu ukázať dôveru, že rokujú s niekým, kto je schopný dosiahnuť dohodu," uviedol Hunt.

Hunt sa chce uchádzať o post lídra Konzervatívnej strany po tom, čo premiérka Theresa Mayová minulý týždeň v piatok vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie predsedníčky konzervatívcov a zostať prechodne úradujúcou premiérkou, kým si jej strana nevyberie nového lídra.

O dohode o brexite, ktorú s Bruselom vyrokovala Mayovej vláda, musí Dolná snemovňa britského parlamentu rozhodnúť do 31. októbra. Súčasťou rokovaní o odchode Británie z EÚ chce byť aj predseda protieurópskej Strany brexitu (BP) a britský europoslanec Nigel Farage, ktorého strana získala vo voľbách do Európskeho parlamentu takmer 32 percent hlasov, čo je najviac zo všetkých politických subjektov v Spojenom kráľovstve.