Projekt Športuj Slovensko odštartovalo v Prešove štyritisíc ľudí

Jazdecký areál v Prešove hostil všetkých športuchtivých ľudí, olympijských víťazov a vrcholových športovcov.

Prvý zo série športových podujatí Športuj Slovensko, ktorých organizátorom je Slovenský olympijský a športový výbor, odštartoval v nedeľu 26. mája v Prešove. Na východ Slovenska okrem verejnosti zavítali športové osobnosti ako Nasťa Kuzmina, Tomi Kid Kovács, Ivan Jakeš, René Pucher, Róbert Vittek, Pavol Hurajt či Samuel Piasecký. Aj oni sa pripojili k všetkým tým, pre ktorých je šport neodmysliteľnou súčasťou života, ale aj k tým, ktorých má práve Športuj Slovensko motivovať k pravidelným športovým aktivitám.

Slnečný víkendový deň pritiahol do prešovského jazdeckého areálu štyritisíc ľudí, ktorí vyťažili športové stanovištia na maximum. Najmenší návštevníci si v Prešove vyskúšali deväť športov. Skrytý talent mohli objaviť vo futbale, basketbale, biatlone, boxe, golfe, atletike, florbale, volejbale či gymnastike.

Malých športovcov zaujal boxerský ring, ktorý mal pod taktovkou náš najúspešnejší boxer Tomi „Kid“ Kovács. Ďalšie deti skúšali svoju mušku v sklápaní terčíkov, chlapci obkolesili motorku motocyklového pretekára a viacnásobného účastníka Rallye Dakar Ivana Jakeša. Samozrejmosťou bola zaplnená futbalová miniaréna, záujem pritiahol aj jeden z najmladších olympijských športov, golf. Ochotne sa odfotila a rozdala autogramy trojnásobná olympijská víťazka a ambasádorka projektu Nasťa Kuzmina.

Rodičia mohli svoje deti registrovať aj do dvoch športových podujatí – v behu a v jazde na bicykli či na odrážadle. Registrácia do súťaží prebiehala online prostredníctvom webovej stránky www.sportujslovensko.sk a priamo na mieste. Po prevzatí štartovného balíčka s tričkom Športuj Slovensko sa malé športové nádeje postavili na štart. Okrem rodinných príslušníkov ich hnali do cieľa aj olympionici. Všetci dostali za svoj výkon špeciálnu medailu. Najlepší traja z každej kategórie dostali vecné ceny a trofeje od generálneho partnera projektu BILLA a partnerov Satur a Rajec. „Tešíme sa, že hneď prvé podujatie pritiahlo tisícky ľudí. Atmosféra v Prešove bola úžasná, deti motivované našimi olympionikmi športovali spolu s rodičmi a starými rodičmi. A o toto nám práve išlo, aby sa zapojili celé rodiny a strávili zmysluplne čas pri športe,“ hovorí Jana Gregorovičová za generálneho partnera BILLA.

Súčasťou bohatého športového a spoločenského programu bolo žrebovanie o špeciálnu cenu – kvalitné športové bicykle od slovenského výrobcu CTM pre celú rodinu. Do žrebovania bol zaradený každý, kto sa zúčastnil aspoň jednej zo štyroch súťažných disciplín.

Druhý letný Olympijský deň sa odohrá v športovom areáli na Štrbskom plese už v sobotu 1. júna, teda na Deň detí. Viac informácií o podujatí nájdete na www.sportujslovensko.sk.