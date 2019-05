Chára nabíjal na víťazný gól Bostonu, prvé finále ale nedohral

Hokejisti Bostonu lepšie vstúpili do finále play-off o Stanleyho pohár. V prvom zápase série proti hráčom St. Louis zvíťazili na domácom ľade 4:2.

Z trojice Slovákov v drese Bostonu sa predstavil iba ich kapitán Zdeno Chára a druhou asistenciou sa podieľal na víťaznom góle z hokejky Seana Kuralyho v 46. min. Brankár Jaroslav Halák nechytal a útočník Peter Cehlárik rovnako do diania nezasiahol. Boston sa ujal vedenia 1:0. Druhý zápas série na štyri víťazstvá odohrajú v stredu 29. mája opäť v Bostone.

Štyridsaťdvaročný líder Bostonu Chára odohral sedemnásty zápas v tohtoročnom play-off NHL a pripísal si štvrtý bod za tretiu asistenciu, Svoj sumár bodov vo vyraďovacej časti z celej kariéry zvýšil na 66 (17+49). Boston prehrával na začiatku druhej tretiny po zásahu Vladimira Tarasenka už 0:2. Ruský útočník vyťažil z chybnej rozohrávky Davida Pastrňáka a skvelej prihrávky spoza bránky v podaní Braydena Schenna. Už o minútu neskôr však Connor Clifton znížil a v 33. min Charlie McAvoy v presilovke po individuálnej akcii vyrovnal na 2:2. Skóre na stranu domácich Bruins preklopil v 46. min Sean Kuraly a prvé víťazstve vo finále pečatil 1:49 min pred koncom tretej tretiny Brad Marchand. Bol to už jeho ôsmy gól a jedenásty bod v aktuálnom play-off.

Bruins odohrali prvý zápas po 11 dňoch a nechýbala im energia na ľade TD Garden. Svojho súpera prestrieľali 38:20 v pokusoch na bránku, v druhej tretine to bolo 18:3 a s výnimkou prvej tretiny 30:12. "Od druhej tretiny sme trochu viac oživili hru. Začali sme hrať fyzickejšie a častejšie v súperovom obrannom pásme. Tým sme im ubrali z priestoru a začali hrať tak, ako sme chceli," povedal švédsky útočník Marcus Johansson na oficiálnom webe NHL.

Kapitán "medveďov" Chára strávil na ľade 19 minút a 38 sekúnd, na bránku vyslal jednu strelu a rozdal dva "hity". V závere však dostal pukom do predlaktia a s krvavou ranou a bolestivým výrazom v tvári opustil ľad. Ranu mu po zápase zašili a nemalo by sa jednať o nič vážnejšie. "Je to len povrchová rana," citoval Chárove slová portál usatoday.com.

Finále play-off NHL - prvý zápas.

Boston - St. Louis 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) - stav série 1:0

Góly: 23. Clifton (Kuraly, Nordström), 33. McAvoy, 46. Kuraly (Acciari, CHÁRA), 59. Marchand - 8. B. Schenn (Schwartz. Bouwmeester), 21. Tarasenko (B. Schenn).

Zdeno Chára (Boston) odohral 19:38 min, 1 asistencia, 1 strela na bránku, 2 "hity", 2 zablokované strely.