O Mayovej post má záujem veľký počet ľudí: Premiérom chce byť aj syn imigrantov

Nástupcom Theresy Mayovej, ktorá začiatkom júna opúšťa post britskej premiérky, by chcel byť aj súčasný minister vnútra Sajid Javid. Syn imigrantov z Pakistanu, ktorého otec pracoval ako vodič autobusu, to oznámil vo videu, ktoré v pondelok zavesil na Twitter. Ako uviedol, jeho cieľom je obnoviť dôveru občanov v Konzervatívnu stranu. "Ale čo je najdôležitejšie, musíme uskutočniť brexit," dodal Javid, ktorý je oddaným stúpencom odchodu Británie z EÚ, napriek tomu, že pôvodne bol proti nemu.

Javid sa tak zaradil do širokého pelotónu záujemcov o post britského premiéra. Úmysel kandidovať oznámil okrem iných už aj bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson či bývalá predsedníčka Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva Andrea Leadsom. O osobe budúcej britskej premiérky či premiéra by sa malo rozhodnúť do konca júla.