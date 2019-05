Žena sa nechala potetovať u pochybného chlapa: To, čo nasledovalo potom, nečakala ani v najhoršom sne

Žena chcela ušetriť na tetovaní, poriadne na to doplatila.

20-ročná Nancy Anderson sa rozhodla nechať si spraviť tetovanie u tatéra bez licencie. To sa jej však poriadne vypomstilo. O niekoľko dní neskôr dostala silnú infekciu a na zápästí mala otvorenú ranu. Nancy zo začiatku pociťovala neznesiteľnú bolesť a ihneď vedela, že niečo nie je v poriadku. "Už počas tetovania ma to neskutočne bolelo," cituje jej slová zahraničný portál The Sun.

Niekoľko dní po tetovaní zašla za svojím lekárom, ktorý ju ihneď poslal do nemocnice. Tam jej povedali, že má život ohrozujúcu infekciu, a začali s liečbou. Musela brať silné antibiotiká a ostať v nemocnici.

Ako tvrdí Nancy, muž jej tetovanie po dokončení nezakryl, ako je to bežné. "Povedal mi, že to nie je potrebné," tvrdí. Teraz sa rozhodla zverejniť svoj príbeh, aby varovala všetkých ľudí pred tatérmi bez licencie. "Ušetrené peniaze nestoja za to riziko, teraz mám jazvy, ktoré mi zostanú do konca života," dodala na záver mladá žena.