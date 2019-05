Legendy Man. U. a Bayernu si pripomenuli dramatické finále z roku 1999: Beckhama by brali fanúšikovia aj dnes

Snažili sa všetci, ale jeden predsa len vynikol! Futbalové legendy Manchestru United a Bayernu Mníchov si na Old Trafforde pripomenuli jedno z najdramatickejších finále Ligy majstrov, od ktorého v nedeľu uplynulo rovných 20 rokov! Vtedy v Barcelone vyhral anglický klub nad nemeckým zásluhou obratu v posledných minútach zápasu.

Presnejšie až v nastavenom čase. Najskôr Sheringham a v čase 90:36 vyrovnal na 1:1, aby Solskjaer 30 sekúnd pred koncom usmerňuje loptu nechytatelne pod brvno svätyne Olivera Kahna...

Repete po dvoch desaťročiach prinieslo ešte výraznejšiu výhru United 5:0, no vidieť na trávniku borcov ako Yorke Butt, Garry Neville, Beckham, resp. Matthäus, Effenberg, Zéé Roberto, Makaay, atď. musel byť zážitok ako hrom. Fanúšikovia tlieskali akciám pánov, ktorí už nejedno kilečko nabrali, ale najmä jednému: Davidovi Beckhamovi. Priaznivci Manchestru United sa zhodli na tom, že by sa nestratil ani v súčasnom kádri ich mužstva a súperovi obrancovia by sa namakali, aby ho ustrážili!

Zápas mal charitatívny charakter, jeho výťažok dostanú z nadácie Manchestru United deti zo znevýhodnených rodín.

Pre zaujímavosť tu sú kádre, ktoré po 20 rokoch nastúpili:

MANCHESTER UNITED: Schmeichel (35. van der Gouw/74. Pilkington) - G. Neville, Stam (69. Brown), Johnsen (80. May), Irwin (57. Silvestre) - Beckham, Butt, Scholes (59. Greening), Blomqvist (46. Poborsky) - Yorke (41. Saha), Cole (1. Solksjaer/27. Sheringham/80. Berg)

BAYERN MNÍCHOV: Butt (46. Dreher) – Ottl (72. van Buyten), Demichelis (75. Sternkopf), Matthäus (54. Schupp), Witeczek (63. Fink) - Olic, Effenberg (46. Nerlinger), Zé Roberto, Sergio (55. Pflügler) - Makaay (54. Kuffour), Elber (46. Jancker/62. Lakies)

Góly: 1:0 Solksjaer (4.), 2:0 Yorke (30.), 3:0 Butt (79.), 4:0 Saha (85.), 5:0 Beckham (90.)