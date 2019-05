Lejaky zachraňujú obilie, ale... Poľnohospodári bijú na poplach! Musí sa to zmeniť

Počasie im dožičilo až príliš! Po hroznom suchu prišli na Slovensko v posledných dňoch nezastaviteľné dažde.

Kým pred pár týždňami sa poľnohospodári ešte modlili za trochu vlahy, dnes prosia nebo, aby pršať prestalo. Aktuálna situácia najviac škodí samozberu jahôd. Na sladké ovocie si totiž ľudia budú musieť pre nedostatok slnka počkať. Lejaky, naopak, zachránili obilie.

Obrovské sucho, aké tu na jar už nebolo asi 30 rokov, pred pár týždňami kvárilo pestovateľov a hrozilo, že najmä z obilia nebude nič. „Takto popraskanú zem môžeme vidieť v auguste, keď sú suchá, ale nie na jar. Nielenže neprší, ani spodná voda už nie je, ktorú by rastlina dokázala využiť. Už teraz máme poškodené plodiny, ktoré sú už vonku. Sú miesta, kde chýbajú, ak nezačne pršať, nevieme, čo bude s úrodou,“ povedal koncom apríla Dušan Blaho, riaditeľ Združenia agropodnikateľov v Dvoroch nad Žitavou.

Dnes má dôvod na úsmev. „My máme úrodu zachránenú, ten dážď pomohol a pomáha. Sú síce miesta, kde po tom suchu ostali doslova prázdne plochy, niekde sme robili aj náhradné osevy. Ale to, čo sa zničilo suchom, by mohla nahradiť kvalita, klasy by mohli byť plnšie. Tak ale to uvidíme až pri žatve,“ pochvaľuje si Blaho.

Zelené jahody

Kým sa však títo poľnohospodári radujú, iní majú hlavu v smútku. Úplne odlišnú situáciu totiž riešia ovocinári. Problém majú s úrodou, ktorá sa na jar zbiera ako prvá. „Jahody sme začali zbierať, ale kvôli týmto dažďom nevedia dozrieť. Síce je na nich plodov veľa, sú zelené, je to katastrofa,“ krúti hlavou Milan Broškovič z Emilových Sadov v Dvoroch nad Žitavou.

Jahody chránia pred plesňou slamenou prikrývkou, ináč by zhnili. „To sme sa tešili, že začneme so samozberom o týždeň skôr ako minulý rok, ale začneme asi o týždeň neskôr. Potrebujeme nutne slnko,“ dodáva Broškovič. Problém majú aj dozrievajúce čerešne, ktoré z vody praskajú. A tak kým na jednom mieste dážď úrodu zachránil, na inom sa obávajú, aby ju nezničil a modlia sa za slnečné lúče.

Týmto plodinám dážď vyhovuje:

jačmeň, pšenica, kukurica, repa, zelenina, neskoršie ovocie

Tieto dažďom trpia:

jahody, čerešne