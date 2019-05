Vlado prerobil auto, ktoré nemôže jazdiť: Môj Kitt neprešiel cez STK

Túžil splniť sen synovi a tešiť ľudí. Vladimír zo Šale roky prestavoval starý pontiac na vernú podobizeň zo se­riálu Knight Rider.

To sa mu aj podarilo - so svojím Kittom robil radosť aj na rôznych podujatiach. Jazdiť v ňom však nemôže. Auto má prerazené VIN číslo, o čom pri kúpe nevedel.

Množstvo práce, času a peňazí investoval otec troch detí Vlado do prerobenia pontiaca. Keďže auto bolo pôvodne červené, musel dať ísť prepísať farbu. Potrebné bolo i absolvovanie kontroly originality, ktorá je súčasťou STK. A tu nastal problém. „Auto som nevidel tri mesiace, lebo hneď zistili, že VIN číslo je prerazené,“ opisuje s tým, že vozidlo zabavila kriminálka.

„Nasledovali výsluchy, kde zistili, že boli sfalšované všetky identifikátory,“ vraví. Podľa nitrianskej krajskej policajnej hovorkyne Renáty Čuhákovej nebolo po vozidle vyhlásené pátranie. „Majiteľovi bolo vrátené v zákonnej lehote bez EČ a osvedčenia o evidencii vozidla a spis bol zaslaný na ďalšie konanie s návrhom na vyradenie z evidencie vozidiel,“ potvrdila.

„Ihneď som volal bývalému majiteľovi, ten sa nakoniec priznal, že vie o tom, že mu to je ľúto, že aj on to tak kúpil a že inak sa to voľakedy nedalo robiť. Aj jeho preto vtedy naháňala kriminálka, auto mu však vrátili a to druhé číslo vyrazil on. Nakoniec sme sa dohodli, že nepodám trestné oznámenie, ale zoženie mi nové auto, ktoré nanovo prerobím,“ dodáva.

Seriálové vozidlo