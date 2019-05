Marek Bakoš ukončil futbalovú kariéru: Slzy a krásne slová na adresu najbližších

Pre slovenského futbalového útočníka Mareka Bakoša bol nedeľňajší ligový zápas Viktorie Plzeň s Baníkom Ostrava (1:1) posledný v profesionálnej kariére.

"Chcel by som sa poďakovať môjmu otcovi, ktorý ma priviedol k futbalu. Ukázal mi, čo je to lopta, ako sa do nej kope, nastavil mi mantinely a viedol ma celú kariéru. Ďalej by som sa chcel poďakovať blízkej rodine - mame, manželke, deťom, sestre... Každý zápas ma sledovali a fandili mi. V neposlednom rade tiež ľuďom, od ktorých som na plzenskom štadióne cítil podporu, fanúšikom Viktorie. To človeka napĺňa," uviedol 36-ročný rodák z Novej Bane prostredníctvom oficiálnej stránky plzenského klubu.

Bakoš prišiel do Štruncových sadov v roku 2009 z Ružomberka. V českej najvyššej súťaži odohral 217 zápasov a strelil 67 gólov, ku ktorým pridal 18 asistencií. Za Plzeň nastúpil v 250 súťažných zápasoch a zaznamenal v nich 78 zásahov. Najvydarenejší ročník bol preňho 2011/2012, v ktorej skóroval dovedna 24-krát.

Dostal sa aj do slovenskej reprezentácie. V 14 dueloch sa však do streleckej listiny nezapísal ani raz. Na klubovej úrovni hrával okrem spomenutej Plzne a Ružomberka aj za Spartak Trnava, Slovan Liberec, Šinnik Jaroslavľ, Matador Púchov a FC Nitra.