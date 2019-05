Sme náročnejší ako v minulosti: Bežný Slovák má na dovolenku 500 €

Obdobie letných dovoleniek sa už čoskoro začína. Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a šéf CK Happy Travel Roman Berkes hovorí o tom, ktorá krajina bude top destináciou v tomto roku, ako aj to, koľko financií sú Slováci najčastejšie ochotní minúť na pobyt.

Podľa jeho skúseností magickým číslom je 500 eur na osobu. Podľa štatistík cestovnej agentúry Invia najväčší záujem je o Turecko, all inclusive pobyty a päť hviezdičkové hotely.

Sme náročnejší ako v minulosti

Roman Berkes (CK Happy Travel), prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Otvoriť galériu Roman Berkes, prezident cestovných agentúr Zdroj: anc

Čo bude top destinácia roka 2019?

- V tomto roku to vyzerá, že bude top destinácia rovnaká ako v minulom - Turecko. Je to hlavne vďaka vyváženosti medzi cenou a ponúkanými službami. Najviac služieb v dolete dvoch troch hodín dostaneme v Turecku najlacnejšie.

Kam chodia rodiny s deťmi či zamilované páry?

- Spomínané Turecko ponúka veľké rezortové hotely vhodné pre rodiny s deťmi. So širokou paletou sprievodných služieb, ako sú animačné služby na pláži, ale aj celodenné v rámci hotelov, rôzne druhy bazénov a toboganov. Na druhej strane rastie aj záujem o takzvané hotely pre dospelých, ktoré tiež Turecko ponúka. To sú hotely so spomínanými kvalitnými službami, ale len pre ľudí od 16 rokov vyššie.

Čo stále obľúbené Chorvátsko?

- Pri individuálnych pobytoch, samozrejme, bude najobľúbenejšie Chorvátsko. Aj keď všetci si uvedomujeme, že je z roka na rok drahšie. Keď niekto rieši dovolenku na vlastnú päsť, tak určite je to najčastejšie Chorvátsko.

Otvoriť galériu Zdroj: cestovná agentúra Invia

Koľko sme ochotní zaplatiť?

- Priemerná cena dovolenky je okolo 500 - 600 eur na osobu. Aj kolegovia poznajú magické číslo 500. Väčšina ľudí príde a povie, že chce dovolenku do tejto sumy na osobu. Každý rok je však ťažšie to dosiahnuť. Samozrejme, pri nejakých ultra last minute pobytoch sa dá takáto ponuka nájsť. Tam však musí ísť klient s komfortom dolu, nemôže si vyberať destináciu, termín a hotel.

Sú Slováci náročnejší než pred rokmi?

- Keď zoberieme takých desať rokov dozadu, nároky klienta sa zmenili. Dá sa povedať, že je omnoho náročnejší. Predtým skôr ľudia cestovali do hotelov nižšej kategórie s polpenziou. Dnes už má väčšina klientov záujem o služby all inclusive.

Mávate letnú dovolenku?

- Leto je pre mňa vždy pracovné. Pred sezónou chodíme po destináciách a dolaďujeme detaily. Niekedy v júni - júli riešime kontrakty na ďalšiu sezónu. Popritom, keď sa dá, na dva-tri dni zoberiem so sebou aj rodinku. Normálnu rodinnú dovolenku však plánujem na obdobie po sezóne. Niekedy v septembri - októbri.

Čo klienti často nevedia?

- Napríklad ľudia vo väčšine čakajú od kategorizácie hotelov, že 3-hviezdičkový pre nich bude málo kvalitný a 5-hviezdičkový je zaručene kvalita. Tu si však treba pozrieť celú ponuku. Kategorizácie neznamenajú, že „trojka“ je zákonite menej kvalitná a „päťka“ viac. Často hovorí o veľkosti komplexu. Napríklad hotel, ktorý má menšie izby, malú recepciu a nemá wellness, nedostane nikdy 4 alebo 5 hviezdičiek. Ani ak by izby vyložili zlatom. Ale môže byť pritom veľmi kvalitný.

Otvoriť galériu Zdroj: cestovná agentúra Invia

Vyhrajte relax pri mori

- Letnú dovolenku môžete vyhrať v súťaži denníka Nový Čas a cestovnej kancelárie Happy Travel.

- Môžete zabojovať o osem all inclusive dovoleniek pri mori pre dve osoby.

- Stačí, aby ste si kupovali Nový Čas a Nový Čas Nedeľa a zbierali uverejnené kupóny (každý týždeň inej farby a destinácie).

- Tento týždeň hráme o dovolenku na Cypre.

Za slnkom aj z Piešťan

V tejto sezóne môžu dovolenkári obľúbené destinácie navštíviť aj z letiska v Piešťanoch. Do tureckej Antalye a egyptskej Hurgady lety poskytuje cestovná kancelária Happy Travel.