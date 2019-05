Juraj Mikúš odohral s Anttilom jednu sezónu: Vždy mal gólový inštinkt

Jedným zo Slovákov, ktorý si s Markom Anttilom zahral, bol Juraj Mikúš (32). Vicemajster sveta z Helsínk 2012 sa s ním stretol práve v závere sezóny 2011/2012 vo farbách fínskeho klubu TPS Turku.

Aj Juraj Mikúš bol príjemne prekvapený zo skvelej jazdy Fínov na MS 2019 a tiež výkonov ich kapitána. „Samozrejme, že si na Marka pamätám z TPS. Na útočníka bol extrémne vysoký. V ofenzíve bol dobrý, taktiež mal veľký dosah na puky, no horšie to už bolo v hre dozadu. Pri obrancoch podobná výška nie je až taký problém, no pri útočníkoch to je nezvyčajné. V tréningoch vždy tvrdo na sebe pracoval, čo však platí o všetkých Fínoch,“ zaspomínal si Juraj Mikúš.

Nečakal tiež, že práve Anttila by niekedy mohol byť kapitánom Suomi. „Mimo ľadu bol skôr tichý, nemal príliš líderské vlastnosti. Bol to však dobrý chalan a pre mužstvo mimoriadne osožný pri napádaní súpera. Teraz na svetovom šampionáte v najdôležitejších momentoch potvrdil gólový inštinkt, ktorý vždy mal. Keď sa dostane do šance, dokáže ju premeniť,“ doplnil Juraj Mikúš.