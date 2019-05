Ľudia v rade na hudobný festival kolabovali: Po niekoľko hodinovom čakaní prelomili brány

Niektorí návštevníci hudobného festivalu We Are FSTVL, ktorý sa konal minulý víkend v Londýne, si prežili poriadne peklo. Po nezvládnutej organizácii ostali tisíce ľudí stáť v rade v poriadnej horúčave niekoľko hodín a niektorí z nich dokonca kolabovali. Mnohí čakali až tri a pol hodiny. Dav to už nevydržal a prelomil brány festivalu.