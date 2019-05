Vtipná situácia pred nákupným centrom v Bratislave: Pri tejto dvojici na priechode sa úsmevu neubránite!

Nečakané stretnutie. Na parkovisko obchodného domu v Bratislave sa zniesol zápach divočiny.

Do obchodných domov v hlavnom meste chodí široká škála ľudí. Občas so sebou prinesú aj domácich miláčikov. No divočiny sa môžete v obchodných domoch dotknúť len v podobe škrečkov, či papagájov v obchodíkoch s potrebami pre zvieratá.

Čitateľ si však všimol nečakaný párik na parkovisku pred jedným z obchoďákov. Cez priechod pre chodcov prechádzal párik divokých kačíc. "Ten párik je tam bežný. Často ich stretávam," povedal ďalší čitateľ, ktorý s nimi mal skúsenosti.