Smutné slová Arnolda Schwarzeneggera o vzťahu s manželkou: Už to nebude ako predtým

Arnold Schwarzenegger (71) a Maria Shriver (63) spolu majú štyri deti.

A aj keď sa pred ôsmimi rokmi rozišli v zlom, keď prasklo, že má Arnold s bývalou opatrovateľkou syna rovnako starého ako je jeho najmladší potomok s Mariou, dnes majú kamarátsky vzťah. Lenže aj keď spolu často chodia do spoločnosti a na večere, vracať sa k sebe nebudú. Arnold rešpektuje, že jeho manželka už vzťah obnovovať nechce.



Denník Financial Times sa teraz Arnolda opýtal, či sa chcú teda konečne rozviesť. ,,Ach, to je niečo, na čo sa budete musieť opýtať jej. Ale môžem vám povedať, že je naozaj šťastná. Bol som minulú noc v jej dome, oslavovali sme sviatok matiek, máme všetci veľmi dobré vzťahy medzi sebou, s deťmi, manželkou, lepšie to už byť nemôže. Ale nedokážeme si predstaviť, že by sme spolu zase žili ako predtým," odpovedal Schwarzenegger.

S Mariou má dvadsaťročného Christophera, dvadsaťštyriročného Patricka, dvadsaťšesťročnú Christinu a dvadsaťosemročnú Katherine. S bývalou gazdinou Mildred Baena má dvadsaťjedenročného Josepha.