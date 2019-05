Jediný koncert skupiny Elán na Tehelnom poli: Techniku na veľkolepú šou privezie 13 kamiónov

Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl spolu s ostatnými členmi kapely, dychovou sekciou, sláčikovým kvartertom, vokalistkami a ich hosťami vystúpia už v stredu, 29. mája 2019 na štadióne Tehelné pole.

Nový národný futbalový stánok v Bratislave bude po prvýkrát otvorený pre návštevníkov kultúrneho podujatia a organizátori očakávajú vynikajúcu atmosféru. Organizátorov koncertu ELÁN a hostia v týchto dňoch zamestnávajú posledné prípravy štadióna na tento veľkolepý koncert, pričom veľká pozornosť sa venuje už prvej aktivite, teda príjazdu kamiónov po v súčasnosti uzatvorenej ceste Viktora Tegelhoffa.

„Intenzívne komunikujeme so všetkými zúčastnenými stranami a veríme, že všetko potrebné na stavbu a samotný koncert bude pripravené. Stavba pódia sa začala hneď v sobotu ráno o 5:00, kedy prídu prvé kamióny s prekrytím trávnika. Techniku na štadión, teda zvukovú aparatúru, svetelnú aparatúru, špeciálne pódium, veľké LED obrazovky a ďalšie privezie na štadión približne trinásť kamiónov, priamo na štadióne bude pracovať stopäťdesiat pracovníkov. Deň pred koncertom nás čaká veľká skúška elektrického zaťaženia štadióna. To znamená, že pustíme naplno zvuk, svetlo a všetko, čo bude potrebné na koncert. Nepochybujeme, že to štadión zvládne, ale musíme mať istotu,“ povedal manažér Michal Čimera zo spoločnosti MC Production.

Skupina ELÁN v predchádzajúcich týždňoch zostavovala playlist a od utorka prebiehajú aj skúšky na koncert. Líder skupiny, Jožo Ráž prezradil, že v playliste nebude chýbať symbolická skladba Dresy, ktorá patrí k jeho najobľúbenejším. „Bude to klasická elánska monštrózna šou. Diváci vedia, na čo idú a dúfam, že prídu,“ povedal počas príprav Ráž. „Majk Spirit ako hosť na otvorení bol oslovený po vzájomnej debate. Je populárny, a to je dôležité,“ doplnil Ján Baláž. ELÁN a Majka Spirita spája aj vzťah k športu a futbalu ako takému. Zatiaľ čo Majk Spirit hrával v mládežníckych tímoch ŠK Slovan Bratislava, priateľské futbalové zápasy boli dlhé roky súčasťou aj príprav na koncerty ELÁNu. Vašo Patejdl doteraz pravidelne hráva futbal za tím AMFORA.