Svoje telo, ktoré kedysi zakrývala, dnes hrdo ukazuje na obdiv: V guráži túto ženu málokto prekoná

Žene roky nadávali do tučnej. Dnes už nemá potrebu schovávať sa, ale naopak, svoje telo hrdo ukazuje.

Karla Crowe (28) z austrálskeho Melbourne až po rokoch osočovania prijala svoje telo také, aké je.

Plus-size žene kedysi nadávali do tlstej, muži ju odmietali, pretože bola "obrovská". Trpela tým, ako ju vníma spoločnosť, preto svoje telo zakrývala vo voľnom oblečení. Dnes je však vydatá a ženám kyprejších tvarov odkazuje, že by sa nemali hanbiť užívať si sex.

Keď v roku 2011 stretla svojho terajšieho manžela, nepomyslela si, že ju tak ovplyvní. Práve on jej pomohol prijať seba samu a povzbudil ju v modelingu, hoci nemá 90-60-90. „Som sklamaná, ako často sú ženy nešťastné v sexuálnych vzťahoch kvôli problémom s výzorom tela a všetkými spoločenskými normami, ktoré ovplyvňujú zdravé vzťahy,“ hovorí Karla. „Ženy sú rovnako oprávnené na plnenie si sexuálnych túžob ako muži. Radovať sa z sexu nie je nič, za čo by ste sa mali hanbiť a nemalo by to byť tabu," apeluje na všetky ženy.