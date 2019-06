Malá dcéra len stála a pozerala, ako bijú jej mamu: Nechutný útok bandy detí na ihrisku

V kanadskom mestečku Saskatoon sa odohral nechutný útok. Matka so svojou 10-ročnou dcérou na večernej prechádzke okolo miestneho parku narazila na bandu detí vo veku 10-13 rokov, ktoré útočili na muža. Ten ich len napomenul, aby nehádzali kamene na preliezačky, no okamžite sa stal ich terčom. Keď to videla okoloidúca žena, hneď zasiahla a deti sa s kopancami, kameňmi a päsťami obrátili na ňu. Jej malá dcéra sa mohla len pozerať, ako bijú jej mamu. Tá vyviazla s malými poraneniami a hneď informovala políciu. Takmer všetky deti boli identifikované, no sú príliš mladé na to, aby boli zodpovedné za tento čin.