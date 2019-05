Slovensko je o krok bližšie k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek: Zákon smeruje na rokovanie vlády

Návrh zákona o zálohovaní jednorazových nápojových obalov Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predloží na najbližšie rokovanie vlády.

Informovalo o tom s tým, že v pondelok už materiál schválila Hospodárska a sociálna rada SR.

"Pripravili sme systém, ktorý dokáže presunúť PET fľaše z riek, lesov a ulíc tam, kam patria, do recyklačných zariadení. Navyše, v rámci regiónu strednej Európy budeme prví, kto zálohovanie PET fliaš a plechoviek od nápojov reálne zavedie," povedal pri tejto príležitosti šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd).

So zálohovaním by sa malo začať v roku 2022. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur, suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.