Sťažnosti Slovákov na čudné pískanie sa hromadia, ochranári zostávajú nekompromisní: Tie zvuky sú otázkou prežitia!

Sovy začali tento rok hniezdiť skôr a majú viac mláďat. Dôvodom je, že sovy majú dostatok potravy - malých hlodavcov ako napríklad hrabošov. Najčastejšou sovou, hniezdiacou v obciach, je myšiarka ušatá.

Jej mláďatá upozorňujú na seba pískaním, aby ich dospelý pár nakŕmil, keď sa ocitnú mimo hniezda. Tieto hlasové prejavy prekážajú niektorým ľuďom. Ochranárov žiadajú, aby sovy premiestnili, to však nie je možné. Ľudí prosia o zhovievavosť. Informovala o tom Ochrana dravcov na Slovensku.

V blízkosti ľudí hniezdi pravidelne i sova myšiarka ušatá. „Vyberá si hniezda postavené vranou či strakou, vlastné si postaviť nevie. Prvé dni po opustení hniezda ešte malé sovy nedokážu dobre lietať a nie sú samostatné, posedávajú na okolitých konároch. Pískaním upozorňujú dospelý pár, že chcú byť nakŕmené,“ informovala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Mláďatá myšiarky ušatej zvyčajne opúšťajú hniezdo po 3 - 4 týždňoch a pohybujú sa vo vetvách stromov v okolí hniezda. Vzletnosť dosahujú vo veku šesť týždňov a postupne sa učia hľadať si potravu samé.

„Dostávame viaceré výzvy od niekedy nahnevaných ľudí, ktorým pískanie prekáža. Dokonca niekedy pre to nemôžu spať, učiť sa, či sústrediť na iné povinnosti. Obracajú sa na nás so žiadosťou, aby sme sovy premiestnili. Toto riešenie je však vylúčené, podobne, ako keď u susedov plače dieťa. Je možné napríklad použiť chrániče sluchu z lekárne. Prosíme ľudí o zhovievavosť a aby počkali, kým budú sovy samostatné, vtedy pískanie prestane,“ uviedla ďalej Deutschová s tým, že ide o zákonom chránený druh. To v praxi znamená, že bez špeciálnej výnimky je zakázaná manipulácia aj vyrušovanie.

„Rýchly nástup jari a gradácia hraboša spôsobili, že skôr začali hniezdiť sovy i niektoré dravce, či už ide o druhy poľnohospodárskej krajiny, alebo lesných biotopov. Vďaka dostatku potravy môžu vychovať viac mláďat, situáciu im komplikuje ochladenie. Zaznamenali sme napríklad nezvyčajne skoré vyletenie mláďat z viacerých hniezd sokola myšiara vo voľnej krajine. V uplynulých dňoch sme skontrolovali 14 búdok, z piatich sú už mláďatá vonku. Hniezdenie druhu na sídliskách ešte pokračuje,“ informoval v tlačovej správe Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.