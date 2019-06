Vysoké Tatry na prvej priečke rebríčka Lonely Planet: Z prestížneho ocenenia bude ťažiť celý región

Mesto Poprad, považované aj za vstupnú bránu do Vysokých Tatier, je presvedčené o tom, že aktuálne zviditeľnenie tatranského regiónu v rebríčku prestížneho cestovateľského magazínu Lonely Planet sa v pozitívnom zmysle odrazí aj na rozvoji cestovného ruchu v samotnom meste.

„Veríme, že prvenstvo Vysokých Tatier v rebríčku TOP 10 európskych destinácií prinesie zároveň zvýšený záujem turistov aj o samotné mesto Poprad,“ uviedla pre SITA hovorkyňa samosprávy Jarka Hlaváčová. Ocenenie Tatier považuje za dobrú vizitku tejto destinácie i samotného Slovenska aj riaditeľka letiska v Poprade Ivana Herkeľová.

Práve mesto Poprad sa často stáva voľbou turistov v otázke ubytovania, a to pre svoju strategickú polohu, letecké, cestné či železničné prepojenie do celého regiónu. Vďaka týmto druhom dopravy prichádzajú podľa hovorkyne do mesta každoročne desaťtisíce turistov zo Slovenska a zahraničia. „Najvýznamnejšou hromadnou dopravou do Vysokých Tatier je sieť Tatranských elektrických železníc, pričom električky a motorové vlaky smerujúce do Tatier nadväzujú na medzinárodné vlakové aj autobusové spoje,“ pripomenula.

Podľa popradskej samosprávy rozvoju cestovného ruchu a podpore turizmu v regióne pomáha aj spolupráca medzi samosprávami. „Odbor prezentácie, kultúry a cestovného ruchu mesta Poprad, ako aj Mestská informačná kancelária Poprad vyvíjajú spoločne s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry aktivitu na prezentáciu mesta v zahraničí a okrem lokalizácie nášho mesta v podhorí Vysokých Tatier zdôrazňujú tiež dobrú dostupnosť z nášho mesta aj do ďalších národných parkov v okolí,“ dodala Hlaváčová.

Z ocenenia sa tešia aj na popradskom letisku, ktoré sa prioritne zameriava na incoming, teda prílet turistov do Vysokých či Nízkych Tatier. „Myslím si, že je to veľmi dobrá vizitka Slovenska a hlavne Vysokých Tatier. Určite to k nám priláka ďalších turistov. Keď sa budú rozhodovať, kam ísť, toto im možno pomôže pri výbere. Už teraz registrujeme nápor izraelských turistov z Tel Avivu. Záujem o návštevu regiónu Tatier narastá aj zo strany turistov, ktorí prilietajú z Lotyšska, Litvy, Estónska, Ruska, Škandinávie a tiež z Ukrajiny," uviedla riaditeľka Letiska Poprad - Tatry Ivana Herkeľová.

V rebríčku top desiatich miest (Best in Europe 2019), ktoré známy cestovateľský sprievodca Lonely Planet odporúča navštíviť v tomto roku, predbehli Vysoké Tatry aj známe cestovateľské ciele ako španielsky Madrid, talianske Bari, francúzsky Lyon či chorvátsku Istriu. Zostavili ho skúsení cestovatelia Lonely Planet, ktorí už viac ako 45 rokov hľadajú po celom svete nové zážitky z ciest. V rebríčku sa podelili o svoje tajné tipy na najlepšie miesta na kontinente – od destinácií, o ktorých sa v poslednom čase rozpráva čoraz viac, až po prehliadané miesta, ktoré sú pripravené na to, aby ich cestovatelia zaradili do svojich itinerárov v roku 2019.