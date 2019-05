Ohlasy médií na fínsky úspech v Bratislave: Na papieri neznamenali nič, ale na ľade všetko

Po ôsmich rokoch sa v Bratislave opäť tešili. Pre hokejistov Fínska sa metropola Slovenska stala miestom zisku zlatých medailí.

V roku 2011 sa v Bratislave tešili z titulu majstra sveta. V nedeľu večer si v Bratislave svoj úspech pripomenuli, keď vo finále zdolali Kanadu 3:1 a tešili sa zo zlatých medailí.

Ohlasy svetových médií na fínskych hokejistov:

Italehti (Fín.): "Bratislava je zlaté mesto pre Jukku Jalonena a jeho Levov! Najprv prišlo nečakané zlato v roku 2011 a teraz ešte menej očakávané v roku 2019. Nový fínsky fenomén Marko Anttila hovoril k hráčom a tešil sa s pohárom, Jukka Jalonen fajčil bez prekážok."

HBL (Fín.): "Na papieri neznamenali nič, ale na ľade všetko. Dávno sme neboli takí ohromení výkonmi jedného športového tímu. Fíni ukázalo sveto, čo znamená morálka a súdržnosť na ľade. Najslávnejšie chvíle fínskeho Leva."

Helsingin Sanomat (Fín.): "Jukka Jalonen to povedal v roku 2011 a zopakoval to po ôsmich rokoch. Cesta za zlatými medailami viedla cez silného kapitána. Vtedy to bol Mikko Koivu, teraz Marko Anttila. Všetko sa zopakovalo, len hráči sa zmenili a najmä lídri. Koivu a Anttila sú rôzne typy hráčov, ale každý z nich mal silné stránky, ktorými priviedli svoje mužstvá k titulu."

YLE (Fín.): "Naši fanúšikovia to vedeli oveľa skôr. Už v polovici šampionátu spievali pieseň o tom, že tento Príbeh fínskeho leva je úplne výnimočný. A to ešte v skutočnosti neprišiel na scénu Marko Anttila. Najprv vyradil nezmieriteľného švédskeho rivala, potom si dal v sobotu na večeru ruského Medveďa a nakoniec tak zatriasol kanadskou hokejovou kolískou, až sa nakoniec zrútila. Na konci zdvihol Marko nad hlavu pohár pre majstra sveta. Veta, ktorú by sme sa pred pár týždňami ani len nepokúsili vysloviť. Slovenský príbeh fínskych Levov je výstižným svedectvom o histórii fínskeho hokeja."

TSN (Kan.): "Kanaďania nenašli recept na Lankinena. Výkon bol lepší, ale výsledok rovnaký. Kanada prehrala s Fínskom otvárací aj posledný zápas majstrovstiev sveta na Slovensku a v oba 1:3. Fínsko je jediná krajina, ktorá zdolala Kanadu na MS 2019."

NHL.com: "Kevin Lankinen mal 43 zákrokov, Marko Anttila strelil dva góly a Fíni sú na úkor Kanaďanov majstrami sveta na Slovensku. Devätnásť zákrokov Matta Murrayho nestačilo na to, aby Kanaďania získali 27. titul a vyrovnali sa tak Rusom."

Championat (Rus.): "Fíni sa po ôsmich rokoch stali majstrami sveta. V tej istej aréne a s tým istým trénerom. A Kanaďania, Rusi a Švédi nechápu..."

Sport Expres (Rus.): "Krásne majstrovstvá sveta so senzáciou na záver - zlato pre Fínsko. Fínsky útočník Kakko získal tri zlaté medaily za 13 mesiacov."

hokej.cz (ČR): "Zlato po 8 rokoch, Fínom svedčí Bratislava. Kanaďanov zložil obor Anttila."

idnes.cz (ČR): "Fínski hokejisti po 8 rokoch zlatí na majstrovstvách sveta a opäť v Bratislave. O ich titule rozhodol dvoma gólmi Marko Anttila a tiež brankár Kevin Lankinen so 43 zákrokmi. Najlepšiu presilovku na MS mali Kanaďania, ale vo finále v nej udreli Fíni, konkrétne strelecký objav play-off Anttila. Aktívny kapitán Fínov sa dočkal aj druhého gólu. V čase najväčšieho tlaku Kanady prišiel zásah Pesonena a bolo dokonané."

Expressen (Švéd.): "Je len málo pravdepodobné, že Fíni sa s týmito hráčmi stanú majstrami sveta. Fíni sa stali majstrami sveta! Tieto dve vety od seba delili dva týždne a teraz si uvedomujeme, že by bolo lepšie, ak by sme tú prvú vôbec nenapísali. Takto teraz uvažujú fínske médiá. Len dvaja hráči z NHL a a 18 debutantov na majstrovstvách sveta a predsa. Nahlas sa uvažovalo o tom, že toto budú najhoršie majstrovstvá sveta pre Fínov. Omyl, boli najlepšie."

Blick (Švaj.): "Senzácia vo finále. Fíni korunovaní za majstrov sveta. Taktickou disciplínou a perfektnou organizáciou hry vo finále premohli Kanaďanov. A ešte niečo, v tíme mali 203 cm vysokého kapitána Anttilu, ktorí vo finále strelil dva fínske góly."